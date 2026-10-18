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Ruské zdravotnictví se hroutí. Nejsou lékaři, reforma z nich dělá nevolníky

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  18:27
Lékaři provádějí operaci na sále nemocnice v ruském městě...

Lékaři provádějí operaci na sále nemocnice v ruském městě Petropavlovsk-Kamčatskij. (9. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin v doprovodu ruského ministra obrany Sergeje...
Studentky medicíny na Ruské národní výzkumné lékařské univerzitě N. I. Pirogova...
Lékaři provádějí operaci na sále nemocnice v ruském městě...
Studentky medicíny na Ruské národní výzkumné lékařské univerzitě N. I. Pirogova...
11 fotografií
V Rusku se reformou pokusili vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Ale dopadlo to jako vždycky, řeklo by se. Pravidla, jež vláda zavedla pro studenty medicíny, totiž mohou mít přesně opačný efekt, než autoři reformy zamýšleli. Systém připomínající socialistické umístěnky, navíc s pokutou, už nyní odrazuje mladé Rusy od lékařské kariéry.

Za problémy, které The Insider popisuje na příkladu několika ruských univerzit, stojí reforma lékařského vzdělávání. Příslušný zákon poslanci přijali už loni, ale v praxi začal platit s příchodem letošního akademického roku. Přináší tři hlavní změny, přičemž studenti se také dělí do tří kategorií.

Prvním dvěma skupinám studium hradí stát, zbylí Rusové si ho platí sami. Reforma však dopadá na všechny. Takzvaní cíloví studenti už při nástupu do školy vědí, kde budou několik prvních let praxe povinně působit. A pokud si tam státem stanovenou dobu neodpracují, budou mu muset zaplatit trojnásobek vynaložených nákladů na studium.

Lékař, který se specializuje na interní medicínu a odmítne splnit závazek ze smlouvy, tak bude muset narychlo sehnat 3,5 milionu rublů, upozorňují novináři. „Jen“ samotné náklady na studium pak budou muset zaplatit studenti takzvaného běžného studia, a to pokud nenastoupí na povinně volitelné místo ve státem určené nemocnici či na poliklinice.

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Smlouvu uzavírají ještě před koncem studia, na „výběr“ však mají více času než cíloví studenti. Přísnějším podmínkám ovšem neuniknou ani samoplátci. Ti musejí strávit jeden a půl až tři roky povinné praxe pod dohledem mentora. Nemocnici i region si mohou vybrat sami.

Autoři zákona takto chtěli vyřešit akutní nedostatek zdravotníků, kterých v systému chybí údajně až desetitisíce. U lékařů se hovoří o 29 tisících, u ostatních zdravotnických profesí o 63 tisících. Ministerstvo zdravotnictví si také stěžovalo, že přibližně 35 procent absolventů, jejichž vysokoškolské lékařské vzdělání zaplatil stát, následně nenastoupí do státních a obecních nemocnic.

Právě to mají povinné „umístěnky“ změnit, jenže podle samotných lékařů se tím může problém ještě prohloubit. Už nyní se školám nepodařilo obsadit téměř 40 procent míst vyhrazených pro uchazeče, kteří by se pak zavázali pracovat na předem určené pozici. V některých školách byl navíc nižší i zájem o placené studium.

Vše jde podle plánu, tvrdí resort

Úřady problémy údajně přehlížejí a hlásají, že vše probíhá podle plánu. Například 18. září tak ministerstvo oznámilo úspěšný konec přijímacích zkoušek. Navzdory zjevným neúspěchům nejsou úředníci v čele s politiky připravení přiznat chybu, míní pneumolog Vasilij Štabnickyj.

„Prostě nechápou, proč se lidé nehlásí ke studiu. Považují to snad za nějakou sabotáž. Teď najdou viníky, potrestají je – a problém bude podle nich vyřešen. Systém se nedokáže poučit z kritiky a něco změnit. Umí jen hledat viníky,“ popisuje. Veřejná kritika reformy se přitom tvrdě trestá.

Ruský prezident Vladimir Putin v doprovodu ruského ministra obrany Sergeje Šojgua poprvé navštívil nemocnici s ruskými vojáky zraněnými na Ukrajině. (25. května 2022)
Lékaři provádějí operaci na sále nemocnice v ruském městě Petropavlovsk-Kamčatskij. (9. října 2026)
Studentky medicíny na Ruské národní výzkumné lékařské univerzitě N. I. Pirogova v Moskvě (6. listopadu 2025)
Lékaři provádějí operaci na sále nemocnice v ruském městě Petropavlovsk-Kamčatskij. (9. října 2026)
Studentky medicíny na Ruské národní výzkumné lékařské univerzitě N. I. Pirogova v Moskvě (6. listopadu 2025)
11 fotografií

Podle Insideru za ni například už loni hromadně propustili zaměstnance slavné lékařské univerzity I. M. Sečenova, včetně vedoucího endokrinologie Valentina Fadějeva. Ten prohlásil, že nedostatek personálu nelze řešit pouhým navýšením počtu přijímaných studentů a přeměnou lékařského vzdělávání na byznys, a návrh zákona označil za „poziční válku“ ministerstva zdravotnictví vůči lékařské obci.

V listopadu byla jeho katedra zrušena uprostřed akademického roku a sám Fadějev z univerzity odešel. Brzy následovali i další odborníci. Ti kritizují také systém mentorů, kteří musejí dohlížet na mladé lékaře. „Stačí se podívat na požadavky kladené na mentora: minimálně pět let praxe. Nejde o žádného superšpičkového lékaře. Na vysoké škole studenty učili kandidáti věd, a teď to může vést lékař s pětiletou praxí. Podívejte se na jakéhokoliv lékaře: má dvě zaměstnání, v každém pracuje na jeden a půl úvazku. Neustálý shon. Kde a kdy se bude věnovat výuce mladých lidí?“ říká lékař, kterého novináři uvádějí jen jako Andreje.

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„Nikdo je neučil, jak učit. Ani dobrý lékař nemusí být nutně dobrý pedagog. O těch špatných ani nemluvě. Z ruského rezidenčního programu víme velmi dobře, jak se někdy chovají ke svým svěřencům: ‚To je můj otrok, teď bude místo mě psát anamnézy,‘“ míní i onkolog Igor.

Andrej pak kritizuje také svévoli, s jakou se mění pravidla pro studenty. „Když se reforma připravovala, počítalo se s tím, že povinná praxe se bude týkat jen absolventů specializačního studia, kteří ho absolvovali na náklady státu. Nakonec se ale vztahuje i na ty, kteří si studium platí sami. Lékař si tak bude moci svobodně zvolit, kde chce pracovat, až jedenáct let po nástupu na vysokou školu: šest let stráví studiem medicíny, další dva roky specializací a potom ho čekají ještě tři roky povinné práce pod dohledem zkušenějšího lékaře. Mluvil jsem s uchazeči o studium i jejich rodiči. Ptají se: Kdo nám zaručí, že se za jedenáct let pravidla znovu nezmění a stát jim nepřidá dalších pět let povinné praxe?“

Podle oslovených lékařů tak reforma přiměje část absolventů opustit medicínu, alespoň tu ruskou. „Zastánci reformy často srovnávají současnou praxi se sovětským přidělováním, ale zapomínají, že v SSSR byl plat mladého lékaře vyšší než průměr a poskytovalo se mu bydlení. Nyní se člověku po osmi letech strávených na koleji v Moskvě nabízí, aby odjel do malého města a ještě si sám platil nájem. A začínající lékař tam může vydělávat méně než kurýr,“ podotýká Andrej.

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Jedním z důležitých faktorů, kvůli kterému mladí Rusové upouštějí od snu studovat medicínu, je podle Igora válka na Ukrajině. Absolventi lékařských fakult se totiž obávají mobilizace a nechtějí být pod pohrůžkou vysoké pokuty na několik let vázáni na konkrétní místo.

Podle Štabnického přitom Rusku lékaři paradoxně nechybějí. Na počet obyvatel jich země má i víc než Německo nebo Kanada. Jejich síly však systém využívá tak neefektivně, že velkou část dne stráví papírováním nebo prací, kterou by mohla odvést i zdravotní sestra. „Pokud se systém ponechá takový, jaký je, a jednoduše se do něj přidají další lidé, problémy zůstanou. Místo toho, aby se vypořádali s touto neefektivitou, se snaží lékaře fyzicky donutit, aby odpracovali stanovený počet hodin. Místo skutečné reformy si úřady zvolily nevolnické právo,“ dodává.

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