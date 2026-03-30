Podle ruských úřadů je záměrem hájit práva vlastníků, jejichž dovezená auta jsou v Evropě či jinde ve světě vedena na mezinárodních seznamech kradených vozidel. Nově by takové vozy bylo možné chránit před zabavením, uvedla polská mezinárodní stanice TVP World.
|
Úpravu zákona připravilo tamní ministerstvo vnitra na pokyn prezidenta Vladimira Putina, informuje německý zpravodajský web Deutsche Welle s odkazem na moskevský deník Kommersant. Legislativní změny projednávají zákonodárci od začátku února.
Podle ruského ministerstva se má návrh vztahovat na všechny „nepřátelské státy“. Dopadl by tak nejen na všech sedmadvacet zemí Evropské unie, ale i na další státy včetně Švýcarska, Norska, USA, Kanady, Austrálie, Japonska či Jižní Koreje. Legalizace by se týkala i automobilů, které jako pohřešované eviduje Ukrajina – zejména vozů odvezených z okupovaných území.
|
Až do začátku války na Ukrajině přitom mezinárodní spolupráce a výměna informací o hledaných vozidlech, byť s výhradami, fungovala. „V minulosti se určitě staly případy, kdy ruské úřady oznámily nalezení hledaných vozidel. V současnosti však taková komunikace neprobíhá,“ uvedl mluvčí berlínských policejních odborů (GdP) Benjamin Jendro pro Deutsche Welle.
Ráj pro pojistné podvody a mezinárodní zločin
I v Rusku byla dosud registrace kradených vozidel zakázána. Německá policie proto v souvislosti s plánovanou změnou varuje před rozšířením mezinárodního zločinu. „Po léta sledujeme vysoké počty krádeží vozidel. Takový zákon by dále oslaboval boj bezpečnostních složek proti mezinárodním gangům obchodujícím s auty,“ dodává Jendro.
|
Změnu legislativy však podle Deutsche Welle kritizují i někteří Rusové. „Nový zákon by mohl vést k tomu, že lidé žijící mimo Rusko zesílí své aktivity v oblasti pojistných podvodů,“ míní právník Sergej Smirnov v rozhovoru pro portál Autonews.
Souhlasí s ním i Alexander Cholodov z Veřejné komory Ruské federace (OPRF). Podle něj zákon povede k fingovaným krádežím známým z 90. let. „Za auto ukradené v Evropě dostane člověk od pojišťovny náhradu a navíc ho pak zlegalizuje prodejem či registrací v Rusku,“ říká Cholodov.