Rusko chystá další kontroverzní novelu. Chce legalizovat v zahraničí kradená auta

  15:48
Rusko přichází s novou kontroverzní úpravou legislativy. Jejím cílem je umožnit tamním obyvatelům legálně registrovat vozidla, která jsou v jiných státech evidována jako kradená. Návrh tak potvrzuje výrazně narušené vztahy mezi Ruskou federací a zahraničím. Obavy panují především z možného růstu přeshraničních krádeží i nárůstu pojistných podvodů.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle ruských úřadů je záměrem hájit práva vlastníků, jejichž dovezená auta jsou v Evropě či jinde ve světě vedena na mezinárodních seznamech kradených vozidel. Nově by takové vozy bylo možné chránit před zabavením, uvedla polská mezinárodní stanice TVP World.

Auta v Rusku jako nedostupné zboží. Dražší jsou jen čtyři země

Úpravu zákona připravilo tamní ministerstvo vnitra na pokyn prezidenta Vladimira Putina, informuje německý zpravodajský web Deutsche Welle s odkazem na moskevský deník Kommersant. Legislativní změny projednávají zákonodárci od začátku února.

Podle ruského ministerstva se má návrh vztahovat na všechny „nepřátelské státy“. Dopadl by tak nejen na všech sedmadvacet zemí Evropské unie, ale i na další státy včetně Švýcarska, Norska, USA, Kanady, Austrálie, Japonska či Jižní Koreje. Legalizace by se týkala i automobilů, které jako pohřešované eviduje Ukrajina – zejména vozů odvezených z okupovaných území.

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Až do začátku války na Ukrajině přitom mezinárodní spolupráce a výměna informací o hledaných vozidlech, byť s výhradami, fungovala. „V minulosti se určitě staly případy, kdy ruské úřady oznámily nalezení hledaných vozidel. V současnosti však taková komunikace neprobíhá,“ uvedl mluvčí berlínských policejních odborů (GdP) Benjamin Jendro pro Deutsche Welle.

Ráj pro pojistné podvody a mezinárodní zločin

I v Rusku byla dosud registrace kradených vozidel zakázána. Německá policie proto v souvislosti s plánovanou změnou varuje před rozšířením mezinárodního zločinu. „Po léta sledujeme vysoké počty krádeží vozidel. Takový zákon by dále oslaboval boj bezpečnostních složek proti mezinárodním gangům obchodujícím s auty,“ dodává Jendro.

Náhle přestanou jezdit. Porsche a BMW v Rusku mají problém kvůli rušičkám dronů

Změnu legislativy však podle Deutsche Welle kritizují i někteří Rusové. „Nový zákon by mohl vést k tomu, že lidé žijící mimo Rusko zesílí své aktivity v oblasti pojistných podvodů,“ míní právník Sergej Smirnov v rozhovoru pro portál Autonews.

Souhlasí s ním i Alexander Cholodov z Veřejné komory Ruské federace (OPRF). Podle něj zákon povede k fingovaným krádežím známým z 90. let. „Za auto ukradené v Evropě dostane člověk od pojišťovny náhradu a navíc ho pak zlegalizuje prodejem či registrací v Rusku,“ říká Cholodov.

