Případný summit vrcholných představitelů Ruska a Ukrajiny musí být důkladně připraven, Moskva přitom nevylučuje žádný formát, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Vyjádřil se tak den po jednání amerického prezidenta Donald Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a zástupci Evropy, jehož výsledkem je i příprava setkání Zelenského s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
Ruský diktátor Vladimir Putin a ministr zahraničí Sergej Lavrov (vlevo) na...

Ruský diktátor Vladimir Putin a ministr zahraničí Sergej Lavrov (vlevo) na americké vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dorazil do Anchorage na Aljašce. (15....
Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025).
Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzi s americkým prezidentem Donaldem...
Lavrov státní televizní stanici Rossija 24 řekl, že Rusko je i nadále odhodláno usilovat o vyřešení konfliktu na Ukrajině, a to jak v bilaterálním, tak trilaterálním formátu. „Prezident to zopakoval mnohokrát,“ řekl Lavrov.

„Klíčové je, aby se o tyto formáty neusilovalo jen kvůli mediálnímu pokrytí nebo večernímu vysílání. Veškeré kontakty na úrovni vedoucích představitelů států musí být nanejvýš pečlivě připraveny,“ dodal šéf ruské diplomacie. Ruská armáda napadla Ukrajinu z Putinova rozkazu v únoru 2022.

Aby dohoda Ruska a Ukrajiny byla funkční, Putin z ní musí vyjít jako vítěz, říká expert

Trump po jednání v Bílém domě oznámil, že začal organizovat schůzku prezidentů obou bojujících zemí s tím, že na toto setkání na zatím neurčeném místě by navazovalo třístranné jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině s jeho účastí.

Lavrov v úterý řekl, že na pátečním rusko-americkém summitu na Aljašce byla zjevná upřímná snaha prezidenta Trumpa a jeho týmu dosáhnout dlouhodobého a udržitelného míru na Ukrajině, což je podle něj v kontrastu s postojem evropských zemí. Lavrov se páteční bilaterální schůzky prezidenta Putina s Trumpem, pořádané ve formátu tři na tři, osobně zúčastnil, na Aljašku přiletěl v šedivé mikině s nápisem „SSSR“.

Německo pracuje na garancích pro Ukrajinu. Kancléř nevyloučil vyslání vojáků

Atmosféra na Aljašce byla podle něj velmi dobrá. „Bylo jasné, že hlava Spojených států a jeho tým chtějí především upřímně dosáhnout výsledku, který bude dlouhodobý, udržitelný a spolehlivý,“ řekl Lavrov, který podle agentury Reuters s odkazem na ruské požadavky rovněž poznamenal, že „územní změny jsou často nezbytnou součástí dosahování dohod“.

Americký konstruktivní postoj podle něj kontrastuje s přístupem Evropy, jejíž čelní představitelé spolu se Zelenským v pondělí jednali s Trumpem mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. „Evropané na každém kroku trvali pouze na příměří, a potom budou Ukrajině dál dodávat zbraně,“ míní Lavrov.

Za čtyři minuty poděkoval jedenáctkrát. Zelenskyj se snažil nezopakovat fiasko

Trump po summitu na Aljašce upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině a v souladu s Putinovým přáním začal tvrdit, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní, který by byl první podmínkou pro další mírová jednání.

Někteří evropští lídři jako německý kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron nicméně před kamerami na úvod schůzky v Bílém domě zdůraznili potřebu rychlé dohody o příměří, která by ukončila stále probíhající násilí a umožnila začít jednání.

Výkřiky Medveděva a Zacharovové

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který patří mezi nejostřejší kritiky Západu, pak prohlásil, že evropští lídři nedokázali Trumpa přehrát, a že není jasné, jak bude Zelenskyj na domácí scéně prezentovat územní otázky a bezpečnostní záruky.

„Protiruské válkychtivé koalici ochotných se nepodařilo přehrát prezidenta USA na jeho hřišti. Evropa mu děkovala a podlézala,“ napsal Medveděv v angličtině na síti X. Dodal, že je otázkou, „na jakou strunu zahraje“ Zelenskyj o zárukách a územích doma, až si „znovu oblékne svou zelenou vojenskou uniformu“.

Trump v pondělí Zelenskému řekl, že USA pomohou zaručit bezpečnost Ukrajiny v rámci jakékoli dohody o ukončení války. Rozsah a detaily takových bezpečnostních záruk však nebyly bezprostředně jasné, podle Zelenského by měly být vypracovány do deseti dnů.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře, ono ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

K dění v Bílém domě se za Rusko vyjádřila i Lavrovova mluvčí Marija Zacharovová, která se pustila do finského prezidenta Alexandera Stubba. Ten totiž přirovnal současnost na Ukrajině k situaci ve Finsku v roce 1944. Zacharovová jeho výrok označila za „peklo“.

„Velkou otázkou je, zda Stubb pochopil celou hrůzu své repliky. Pokud se rozhodl jednat jako v roce 1944, pak musí vystoupit proti svým nedávným spojencům-nacistům a začít bojovat proti kyjevskému režimu,“ napsala Zacharovová na Telegramu. Helsinky by podle ní měly vystupovat proti nacistickému režimu na Ukrajině stejně, jako odmítly spolupráci s Hitlerem a nacisty a vstoupily do války na straně Sovětského svazu.

„Historici jsou přesvědčeni, že Finsko nemělo na výběr. Vítězná Rudá armáda začala smetat říši a její spojence po celé frontě, a tak se prohnaní Finové rozhodli uzavřít se SSSR separátní mír, aby se po skončení druhé světové války neocitli mezi poraženými zeměmi,“ tvrdí Zacharovová.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda", hraje si s ním jako kočka s myší

