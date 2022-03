Západ nesmí budovat vojenské základny v zemích bývalého SSSR, říká Moskva

Moskva vnímá jako neakceptovatelné, že některé evropské země hostí americké jaderné zbraně, a uchýlí se ke všem možným způsobům, aby zabránila umístění jaderných zbraní na Ukrajině, prohlásil Lavrov na ženevské Konferenci o odzbrojení v předem nahraném projevu. Ostatní diplomaté jeho řeč bojkotovali a odešli.

„Ukrajina stále vlastní sovětské (jaderné) technologie a způsoby k dodání těchto zbraní,“ uvedl ministr. „Nemůžeme selhat v odpovědi na toto skutečné nebezpečí.“

Americké jaderné zbraně hostí na svém území Belgie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Turecko.

Lavrov se též vyjářil k rozhodnutí Evropské unie dodat na Ukrajinu smrtící zbraně, označil jej za za „rusofobní běsnění“.

Podle Šojgua se Rusko brání proti hrozbě stvořené Západem. Moskva dlouhodobě osočuje USA a NATO, že hodlají na Ukrajinu poslat zbraně a pomoci jí s jaderným programem, aby představovala přímé ohrožení Ruska.

Ukrajina se zbavila jaderného arzenálu, který v zemi zůstal po Sovětském svazu, v rámci takzvaného budapešťského memoranda z roku 1994 výměnou za záruky územní celistvosti ze strany Západu a Ruska. Nyní se objevují názory, že to byla chyba a že pokud by si Ukrajina zbraně ponechala, Rusko by se neodvážilo ji napadnout.

Sankce pozici Ruska nezmění, říká mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že sankce přijaté EU, USA a dalšími státy nezmění ruskou pozici ohledně Ukrajiny. Podle něj je příliš brzo na vyhodnocení pondělních rozhovorů mezi zástupci Ukrajiny a Ruska.

Peskov uvedl, že Rusko považuje ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského za legitimního vůdce Ukrajiny. Rozhovory mezi ním a ruským prezidentem Vladimirem Putinem zatím nejsou plánovány.

Peskov odmítl obvinění o ruských úderech na civilní cíle. Řekl, že zprávy o použití vakuových bomb jsou falešné.

Žádost Ukrajiny o vstup do EU neznamená bezpečnostní otázku, není to vojenské uskupení, podotkl.