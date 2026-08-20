Předchozí bilance činila patnáct mrtvých a čtyři desítky raněných; úřady vyhlásily v Kyjevě na pátek den smutku.
„Poprvé po několika měsících se dnes odpoledne stal terčem útoku objekt kritické infrastruktury,“ napsal na sociální síti Kličko a varoval, že obyvatelé dvou čtvrtí hlavního města mohou zaznamenat přerušení dodávek teplé vody. Specialisté začali s opravou poškozené infrastruktury, dodal.
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Devítihodinový útok na Kyjev. Rusko ho dlouho připravovalo, tvrdí Zelenskyj
Rusko během noci zaútočilo na Kyjev drony, raketami a střelami s plochou dráhou letu, kromě patnáct mrtvých v metropoli zahynul další člověk v okolí Kyjeva.
Rusové podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého zasáhli sklady s potravinami a objekty Červeného kříže. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útočilo na zbrojovky, na muniční sklady a na sklady výrobků dvojího, tedy vojenského a civilního užití.
„Rusko terorizovalo Kyjev celou noc a pokračovalo v tom i za dne,“ napsala agentura Unian. Zvláštnost nočního útoku podle osloveného experta spočívala v tom, že tentokráte Rusko zaútočilo na hlavní město prakticky ze všech stran a za pomoci prakticky všech typů zbraní v ruském arzenálu.
Letecký poplach v metropoli kvůli ruskému útoku trval okolo devíti hodin, v okolí Kyjeva zasáhla ruská vojska sklad paliv, značné škody utrpěly i logistická centra známých značek, dodal server RBK-Ukrajina.
Rusko v poslední době při útocích proti Ukrajině používá více balistických raket. Ukrajinci se potýkají s akutním nedostatkem střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, které by je mohly ochránit. Představitelé napadené země proto opakovaně žádají západní spojence o pomoc.