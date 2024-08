Do ukrajinského zajetí v Kurské oblasti padly desítky ruských branců | foto: t.me/ButusovPlus

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Ruská armáda sváží do Kurské oblasti vojáky základní vojenské služby, aby se pokusili zastavit ukrajinský vpád za hranice. Desítky branců přitom už v prvních okamžicích devět dní trvající invaze padly do zajetí, matky vojáků se nyní pídí po informacích, co s nimi je a kam se poděli.