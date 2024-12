Snadné cíle jako v počítačové simulaci, líčí Ukrajinci válčení Severokorejců

13:59

Severokorejští vojáci operují na bojišti ve velkých skupinách a v případě útoku dronů se neběží schovat do bezpečí, ale zastaví se a pálí. Uvedli to ukrajinští vojáci nasazení v ruské Kurské oblasti, kde podle Kyjeva přišlo o víkendu o život nejméně třicet bojovníků KLDR. „Jsou to snadné cíle, jako na simulátoru, nerozumíme tomu,“ popsali Ukrajinci.