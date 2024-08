Rusové šlápli na plyn, aby unikli ukrajinským dronům. A dostali pokutu za rychlost

Harrisová v boji o Bílý dům těsně vede nad Trumpem, ukázal čerstvý průzkum

Kamala Harrisová má nad Donaldem Trumpem náskok jednoho procentního bodu a v přímém souboji by nad ním teď zvítězila v poměru 48 ku 47 procentům. Ukázal to průzkum veřejného mínění pro list The Wall...