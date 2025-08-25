V Rusku zadrželi zástupce gubernátora za zpronevěru miliardy rublů na obranu

  13:25
Zástupce gubernátora Kurské oblasti Vladimir Barazov byl zadržen na základě podezření ze zpronevěry jedné miliardy rublů, které byly určeny na obranu Belgorodské oblasti. O zadržení svého zástupce informoval na síti Telegram jeho nadřízený Alexandr Chinštejn.
Následky ostřelování ruského Belgorodu. Ruské úřady z útoku viní Ukrajinu. (9....

Následky ostřelování ruského Belgorodu. Ruské úřady z útoku viní Ukrajinu. (9. května 2024) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin nečekaně vyměnil gubernátora Kurské oblasti,...
Ukrajinské drony zasáhly Belgorod. (14. srpna 2025)
42 fotografií

Nynější obvinění z korupce se podle Chinštejna pojí s Bazarovovým dřívějším působením v Belgorodské oblasti, kde zastával stejnou funkci, jakou v současnosti vykonává v Kurské oblasti.

Ruské úřady ho předběžně vyšetřují ze zpronevěry jedné miliardy rublů (259,7 milionu Kč) určené na výstavbu ochranných zařízení, píše ruská státní tisková agentura TASS.

Ruského ministra našli mrtvého. Pár hodin předtím ho Putin odvolal

Od února 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, začala Moskva s výstavbou obranných zařízení podél hranic. Ukrajincům se ale podařilo několikrát vpadnout do Bělgorodské oblasti a loni v srpnu vedli ofenzivu v Kurské oblasti, kde obsadili stovky kilometrů čtverečních ruského území. Rusové je odtud vytlačili letos v dubnu, zároveň vedou ruské úřady vyšetřování proti několika ruským úředníkům kvůli podezření z korupce.

V červnu odvolal prezident Vladimir Putin tehdejšího ministra dopravy Romana Starovojta, který předtím působil jako gubernátor Kurské oblasti, také pro podezření ze zpronevěry peněz určených na obranné účely. Starovojt byl následně nalezen mrtvý ve svém autě v Odincovu u Moskvy. Podle vyšetřovatelů šlo zřejmě o sebevraždu, píše AFP.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

