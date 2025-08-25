Nynější obvinění z korupce se podle Chinštejna pojí s Bazarovovým dřívějším působením v Belgorodské oblasti, kde zastával stejnou funkci, jakou v současnosti vykonává v Kurské oblasti.
Ruské úřady ho předběžně vyšetřují ze zpronevěry jedné miliardy rublů (259,7 milionu Kč) určené na výstavbu ochranných zařízení, píše ruská státní tisková agentura TASS.
Ruského ministra našli mrtvého. Pár hodin předtím ho Putin odvolal
Od února 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, začala Moskva s výstavbou obranných zařízení podél hranic. Ukrajincům se ale podařilo několikrát vpadnout do Bělgorodské oblasti a loni v srpnu vedli ofenzivu v Kurské oblasti, kde obsadili stovky kilometrů čtverečních ruského území. Rusové je odtud vytlačili letos v dubnu, zároveň vedou ruské úřady vyšetřování proti několika ruským úředníkům kvůli podezření z korupce.
V červnu odvolal prezident Vladimir Putin tehdejšího ministra dopravy Romana Starovojta, který předtím působil jako gubernátor Kurské oblasti, také pro podezření ze zpronevěry peněz určených na obranné účely. Starovojt byl následně nalezen mrtvý ve svém autě v Odincovu u Moskvy. Podle vyšetřovatelů šlo zřejmě o sebevraždu, píše AFP.