Rusové se vracejí na Kubu. Využívají politiku Ameriky a ukazují jí svaly

El Capitolio je jednou z nejnavštěvovanějších památek Havany. Monumentální budova nápadně připomínající washingtonský Kapitol prošla během posledních let náročnou rekonstrukcí a v budoucnosti by v ní měl opět zasedat kubánský parlament.



Podle listu The Financial Times oprava budovy z 20. let minulého století symbolizovala oteplení americko-kubánských vztahů, k nimž došlo za vlády Baracka Obamy. Jenže restaurátoři, kteří oživili její zlatou kupoli, nebyli Američané, ale Rusové. A loni v říjnu na slavnostní otevření jako čestný host dorazil ruský premiér Dmitrij Medvěděv.

Donald Trump totiž po nástupu do Bílého domu odmítl Obamův „jednostranný obchod“ s komunistickým režimem v Havaně a opět zpřísnil pravidla pro cestování na „ostrov svobody“ a obchodování s tamními firmami. Moskva, starý spojenec karibských soudruhů, vycítila příležitost.

Znovunalezené bratrství pochopitelně nedosahuje intenzity z dob studené války, kdy se Sověti pokoušeli na ostrově svobody umístit rakety s jadernými hlavicemi. Nedávné ruské kroky však podle analytiků umožňují Putinovu režimu usadit se Američanům za humny a ukazovat velmocenské svaly.

„Rusko vnímá Kubu jako užitečné místo, kde může demonstrovat své globální mocenské ambice. Za málo peněz a navíc pouhých devadesát mil od pobřeží Spojených států, což evokuje vzpomínky na studenou válku,“ řekl The Financial Times německý expert na Kubu Bert Hoffman. „Na rozdíl od jiných podniků jako je například angažmá v Sýrii jsou rizika a náklady malé a propagandistický efekt velký.“

Nejlepší vztahy za dvacet let

Důkazů opětovného sbližování je více. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel byl od své inaugurace před rokem a půl už dvakrát v Moskvě. Naposledy loni v říjnu, kdy mu také Vladimir Putin slíbil návštěvu oplatit.

Obě země sdílejí zpravodajské informace, spolupracují v oblasti kyberbezpečnosti a Rusko loni půjčilo Kubáncům 43 milionů dolarů na opravu svých zbraní vyrobených v éře SSSR. V červenci v Havaně kotvila jedna z nejmodernějších ruských válečných lodí Admiral Gorškov.

„Proč jsou vztahy s Ruskem na nejlepší úrovni během posledních dvaceti let?“ ptal se minulý měsíc článek otištěný v oficiálním deníku kubánské komunistické strany Granma.

„Kuba a Rusko se v současnosti angažují v trvalém procesu zlepšování bilaterálních ekonomických vztahů v oblastech jako je energetika, hutnictví, automobilový průmysl, železniční doprava a letectví. To platí i o zemědělství a biofarmacii,“ odpověděl si autor článku.

Na ostrově sužovaném trvalým nedostatkem téměř všeho je podpora zahraničních aktérů jako je Rusko, Čína či EU vítaná. „Většina Kubánců nevnímá zvýšenou přítomnost Ruska jako něco vnuceného či unilaterálního, ale jako pomoc ve chvíli, kdy je naše ekonomika ve velice složité situaci,“ míní majitel podniku s hamburgery v Havaně Orlando Matos.



Rusko půjčilo režimu v Havaně na nízký úrok stamiliony dolarů, za které Kubánci nechají u ruských firem modernizovat zastaralé ocelárny z dob studené války. Nakupují za ně ale také nová ruská auta, náklaďáky, minibusy, letadla a lokomotivy.

Zaměstnanci Rosněfti na karibských plážích

Vzájemný obchod vzrostl v roce 2018 o třetinu na 388 milionů dolarů a loni podle předběžných odhadů dosáhl až půl miliardy. Naprostou většinu této částky přitom tvoří export z Ruska, které se tak pro Kubu stalo třetím nejdůležitějším obchodním partnerem. Před ním je jen Čína (2 miliardy dolarů za rok 2018) a Španělsko (1,3 miliardy).

„Rusko se snaží vybudovat s Kubou vřelejší vztahy než má Čína a pokouší se o to s menšími a čistě ekonomickými prostředky,“ upozorňuje bývalý britský velvyslanec na Kubě Paul Hare.

Mezi největší kubánské projekty zaštítěné Kremlem patří modernizace železnic za dvě miliardy dolarů a stavba čtyř nových generátorů o výkonu 200 megawatt ve dvou tepelných elektrárnách. Druhý projekt v hodnotě miliardy dolarů má na starosti ruská energetická společnost RAO, hotovo by mělo být do roku 2024.



Angažuje se také firma Rosněfť. Na Kubu už tři roky dováží naftu a podepsala s tamním ropným monopolem smlouvu na těžbu pomocí hydraulického štěpení u severního pobřeží ostrova. Společnost kontrolovaná ruskou vládou kromě toho posílá své zaměstnance na dovolenou na kubánské pláže. Na karibský ostrov tak do loňského října přijelo celkem 125 000 ruských turistů, o pětinu více než v předešlém roce.