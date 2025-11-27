Rusové udělili doživotní tresty mužům obviněným z útoku na Krymský most

Mohutná exploze na Krymském mostě 8. října 2022 způsobila propad vozovky a rozsáhlý požár cisteren na železnici. Vyžádala si pět životů. Zahynul i řidič nákladního auta naloženého výbušninou, který podle soudu o ničivém nákladu nevěděl. Devatenáct kilometrů dlouhá silniční a železniční stavba, jejíž provoz v roce 2018 zahájil osobně ruský prezident Vladimir Putin, symbolizuje protiprávní anexi Krymu Ruskem v roce 2014.
Útok, který Kreml označil za teroristický, na čas přerušil klíčovou zásobovací trasu pro ruskou armádu z ruského Krasnodarského kraje na Krym. Rusko zahájilo v únoru 2022 na Putinův rozkaz plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, jež se od té doby s pomocí západních spojenců brání.
Ruská tajná služba FSB za organizátora akce označila šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova. Ukrajinská tajná služba to nejprve odmítla, později se však k zodpovědnosti za útok přihlásila. Moskva na útok reagovala rozsáhlými raketovými údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu i civilní cíle.
Soud v Rostově na Donu, který zasedal od února za zavřenými dveřmi, shledal všech osm mužů vinnými z účasti v „organizované zločinecké skupině“, jejímž cílem bylo „spáchat atentát“.
Soud také nařídil obžalovaným zaplatit sedm miliard rublů (1,9 miliardy Kč) jako odškodné firmám i jednotlivcům postiženým tímto „teroristickým útokem“.
V červenci 2023 poškodil most pomocí dvou dálkově naváděných námořních dronů další útok, k němuž se rovněž přihlásil Kyjev.