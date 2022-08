VIDEO: Byla jsem tu jako doma, úpěla ruská turistka při útěku z Krymu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

To, že je zastihla válka, překvapilo také jednu ruskou rodinu, která si kvapný odjezd natočila na video. A je plný údivu i nad kolonami, které se na krymské dálnici vytvořily. Záběry byly natočeny ze středu poloostrova kousek od Belgorska.

„Dokážeš si to představit, že tě na federální dálnici překvapí tak obrovská dopravní zácpa?“ řekl ženský hlas. „Jen tak tak popojíždíme. Díky bohu, že aspoň v té obrovské zácpě nestojíme. Předtím jsme stáli půl hodiny,“ odpovídá muž.

Kamera se pak stočí na ženu, která plačtivě vzkazuje, že se jí z Krymu odjet nechce. „Zvykla sis?“ ptá se muž. „Zvykla. Jako bychom byli doma. Všechno bylo tak fajn a domácké,“ dodala.

V záběru se objeví i auto s namalovaným symbolem Z na zadním skle, který o majiteli napovídá, že se „speciální vojenskou operací“, jak Rusko invazi na Ukrajinu nazývá, souhlasí.

Útěk turistů z Krymu zaplavil sociální sítě. Je z nich patrné, že pro Ukrajince představuje úprk velké zadostiučinění.

„Stokilometrová dopravní zácpa – lidé chtějí opustit Krym. Myslíte si, že Rusové konečně začnou chápat, že je to opravdu válka?“ komentoval video poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko.

Kolony vozidel vracejících se přes most spojující Krym s Ruskem (10. srpna 2022)

„Řekla jsem před pár týdny: Putine, odejdi. Jako by uposlechli. Kupředu, Ukrajino!“ reagoval další uživatelka Twitteru. A doprovodila to odkazem na snímek z mostu v Kerčském průlivu, jak jsou všechny pruhy směrem do Ruska beznadějně ucpané.