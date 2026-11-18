Poslední zářez si Ukrajinci připsali v noci na úterý, kdy zasáhli most přes řeku Mius na severním předměstí Taganrogu. To ještě není na okupovaných zemích Ukrajiny, ale v ruské Rostovské oblasti; právě tady ovšem začíná silnice R-280 „Novorusko“, po které probíhá zásobování Krymu.
Tedy lépe řečeno její objížďka. Hlavní most přes ústí řeky Mius je totiž mimo provoz už od 8. listopadu a Ukrajinci v noci na úterý poškodili i most, jenž leží o něco severněji. Nyní musejí všechna auta mířící po pozemním koridoru na Krym daleko na sever přes Matvějev Kurgan, což je zajížďka bezmála šedesát kilometrů.
Pokud dron letí za vámi, pokuste se mu ujet (rychlost dronů je 140 až 200 km/h). Pokud se vám to podaří, zastavte, rychle opusťte vozidlo a utíkejte aspoň padesát metrů do pole.
rady řidičům na silnici R-280
Francouzský analytik Clement Molin spočítal, že Ukrajinci v rámci „middle strike“ kampaně od letošního června provedli jednadvacet útoků na mosty ležící na pozemním koridoru na Krym. Za poslední měsíc šest.