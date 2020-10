Rus šel na policii pro povolení odcestovat, zabavili mu krokodýla

Zaujal tím nejen policisty, ale i vládní deník Rossijskaja gazeta, který o příhodě z vesnické strážnice informoval.



Krokodýlův majitel zvláštní povolení k cestě potřeboval, protože byl nedávno na podmínku propuštěn z vězení, a tak je pod policejním dohledem. Do Vologdy, která leží asi 500 kilometrů severně od Moskvy, již přišly zimní mrazy, zatímco Soči je známé subtropickým podnebím.

Namísto kýženého povolení následoval výslech, ze kterého vysvitlo, že krokodýla jménem Goša (zdrobnělina od Georgij) si dotyčný koupil jako domácího mazlíčka, přestože žádnou domácnost ani stálé bydliště nemá.

„Policisté povolení k cestě nevydali a zabavili zvíře, dosahující více než metrové délky,“ konstatoval list s tím, že ruské zákony nedovolují domácí chov podobných mazlíčků. A to ani bezdomovcům.

V současnosti policisté pátrají po veterináři, který by se uvolil krokodýla vyšetřit, aby jej mohli ze strážnice vyexpedovat do střediska u Moskvy. To souhlasilo, že se plaza ujme pod podmínkou, že Goša bude zcela zdráv.