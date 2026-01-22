Ruský soud potvrdil smrt 20 lidí v křižníku Moskva, pak svoje oznámení rychle stáhl

  20:49
Vojenský soud v Moskvě v oznámení o rozsudku nad ukrajinským velitelem kvůli útoku na křižník Moskva z dubna 2022 přiznal, že při této operaci ukrajinské armády přišlo o život dvacet členů posádky vlajkové lodi Černomořské flotily. Upozornil na to ruskojazyčný portál Mediazona, podle kterého soud informace o rozsudku ze svých internetových stránek později stáhl.
Zasažený křižník Moskva na snímku z 18. dubna 2022

Zasažený křižník Moskva na snímku z 18. dubna 2022 | foto: Profimedia.cz

Ruský křižník Moskva v Sevastopolu (23. července 2021)
Ukrajinský protilodní raketový systém Neptun
Ruský křižník Moskva v Sevastopolu (14. března 2014)
Ruský křižník Moskva v Sevastopolu (25. července 2021)
Mediazona uvádí, že v tiskové zprávě soud poprvé přiznal, že křižník Moskva zasáhla střela. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že na palubě vypukl požár, který způsobil detonaci bojových náloží.

Podle Kyjeva na Moskvu zaútočila ukrajinská armáda dvěma protilodními střelami Neptun. „V důsledku výbuchu, požáru a kouře zemřelo dvacet členů posádky, dalších čtyřiadvacet utrpělo různě závažná zranění a osm lidí se pohřešuje...,“ oznámil soud.

Rusko poprvé přiznalo ztráty z potopené lodě: jeden mrtvý, 27 nezvěstných

Soud shledal Andrije Šubina, velitele 406. dělostřelecké brigády ukrajinské námořní pěchoty, vinným z mezinárodního terorismu a v nepřítomnosti ho odsoudil k doživotnímu trestu vězení. Uložil mu také pokutu ve výši 2,2 miliardy rublů (asi 600 milionů korun).

Válka na Ukrajině

Kromě útoku na křižník Moskva podle soudu vydal Šubin také rozkaz na dřívější úder na ruskou fregatu Admiral Essen, při němž utrpěl zranění jeden člověk.

Zdrcující úder. Jak vznikl a jak skončil ruský raketový křižník Moskva

Raketový křižník Moskva byl největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války. Jeho potopení pro ukrajinskou armádu znamenalo obrovský úspěch několik týdnů po začátku ruské celoplošné invaze.

