Ruský soud potvrdil smrt 20 lidí v křižníku Moskva, pak svoje oznámení rychle stáhl

Mediazona uvádí, že v tiskové zprávě soud poprvé přiznal, že křižník Moskva zasáhla střela. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že na palubě vypukl požár, který způsobil detonaci bojových náloží.
Podle Kyjeva na Moskvu zaútočila ukrajinská armáda dvěma protilodními střelami Neptun. „V důsledku výbuchu, požáru a kouře zemřelo dvacet členů posádky, dalších čtyřiadvacet utrpělo různě závažná zranění a osm lidí se pohřešuje...,“ oznámil soud.
|
Rusko poprvé přiznalo ztráty z potopené lodě: jeden mrtvý, 27 nezvěstných
Soud shledal Andrije Šubina, velitele 406. dělostřelecké brigády ukrajinské námořní pěchoty, vinným z mezinárodního terorismu a v nepřítomnosti ho odsoudil k doživotnímu trestu vězení. Uložil mu také pokutu ve výši 2,2 miliardy rublů (asi 600 milionů korun).
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Kromě útoku na křižník Moskva podle soudu vydal Šubin také rozkaz na dřívější úder na ruskou fregatu Admiral Essen, při němž utrpěl zranění jeden člověk.
|
Zdrcující úder. Jak vznikl a jak skončil ruský raketový křižník Moskva
Raketový křižník Moskva byl největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války. Jeho potopení pro ukrajinskou armádu znamenalo obrovský úspěch několik týdnů po začátku ruské celoplošné invaze.