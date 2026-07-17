Ruského blogera, který kritizoval Putina, zatkli. Viní ho ze lži, hrozí mu 10 let

Dvaačtyřicetiletému Remeslovi hrozí za šíření lživých informací o ruské armádě až deset let vězení. Bloger byl léta spojován s represemi kremelského režimu spolu s útoky na někdejšího opozičního lídra Alexeje Navalného. Svědčil proti němu u soudu a přispěl k jeho uvěznění. Navalnyj zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři předloni v únoru.
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Remeslo podporoval ruskou anexi Krymu z roku 2014 a později i celoplošnou invazi na Ukrajinu. Letos v březnu ale překvapivě zveřejnil pětibodový manifest, ve kterém vysvětloval, proč přestal podporovat Putina.
Jako první důvod uvedl válku na Ukrajině kvůli počtu obětí, které si vyžádala. Kritizoval také škody na ekonomice vyvolané konfliktem, omezování svobody médií a projevu na internetu či délku Putinova vládnutí a věk šéfa Kremlu, jemuž bude letos v říjnu 74 let.
Krátce po zveřejnění manifestu byl Remeslo poslán do psychiatrické léčebny, což mnohým připomnělo praktiky používané proti kritikům sovětského režimu. Strávil tam měsíc.
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V dubnu v rozhovoru s televizní moderátorkou Xenijí Sobčakovou Remeslo připustil, že „trochu pociťuje vinu“ kvůli osudu Navalného. „Nikdo si nezaslouží zemřít v takových podmínkách,“ řekl tehdy.
Rusko nepřipouští kritiku Putina, který je u moci déle než čtvrt století, ani kritiku invaze na Ukrajinu. Řada významných odpůrců Kremlu je ve vězení, v exilu nebo po smrti.
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19. března 2026