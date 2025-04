Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury Reuters vyhlásil velikonoční příměří. Rusko zastaví boje od sobotního večera do půlnoci na 21. dubna a očekává, že Ukrajina udělá to samé. Zároveň budou...

Zemřela zpěvačka Rodgersová. Za Eurovizi jí IRA hrozila smrtí, zaujala Monty Pythony

Ve věku 78 let zemřela legenda britské televize, zpěvačka Clodagh Rodgersová. Proslavila se písní Jack in the Box, se kterou reprezentovala Spojené království v Eurovizi roku 1971. Jako severoirské...