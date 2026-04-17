Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek potvrdil, že vedení země vystoupení Boňové ze 14. dubna zaznamenalo, a uvedl, že otevřelo „rezonující témata“, která přitahují velkou pozornost veřejnosti. Video se rychle šířilo na sociálních sítích a během dvou dnů nasbíralo milion lajků.
Boňová v něm vystoupila „jménem lidí“ a upozornila na pět problémů, které se podle ní k Putinovi nedostávají v plném rozsahu – od záplav v Dagestánu přes znečištění pláží v Anapě až po omezení internetu.
V Rusku se schyluje ke vzpouře. Před Putinem se věci tají, líčí blogerka
Ve čtvrtek večer pak Boňová zveřejnila nový vzkaz, na kterém se slzami v očích uvedla, že se dozvěděla, že „na problémech, které jsme otevřeli, se už pracuje“, což podle ní ukazuje, že její apel měl smysl.
Zároveň se ohradila proti tomu, aby ji někdo spojoval s opozičními médii. „Prosím, netahejte mě do toho – nejsem s vámi, jsem s lidmi,“ řekla a zdůraznila, že jejím cílem bylo zastupovat běžné občany a že se nepovažuje za politickou osobnost.
Putin je válečný zločinec, šokoval ruský bloger. Prokremelskou scénu zachvátil chaos
Boňová také prohlásila, že jí za apel nikdo nezaplatil a že mlčet by podle ní znamenalo „zradit ruského ducha“. „Chci, abychom žili co nejlepší život v naší skvělé zemi,“ doplnila.
Její výzva zazněla v době, kdy klesá Putinova popularita. Míra souhlasu s prezidentovým počínáním podle průzkumu státního střediska VCIOM klesla na 67,8 procenta, což je nejníže od 20. února 2022, tedy těsně před rozpoutáním války proti Ukrajině.
Analytici pokles obliby spojují s vypínáním internetu, blokováním komunikačních aplikací a únavou z války na Ukrajině.