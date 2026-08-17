Rusko většinou koordinuje své provokace tak, aby se časově shodovaly s masivním bombardováním Ukrajiny.
Vpády dronů, panika a jiné provokace. Jak Kreml „testuje“ členské státy NATO
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Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Prsteny, které vyprávějí příběh: Jak vybrat ten pravý
Prsten je jediný šperk, který nosíme takřka nepřetržitě – na ruce, kterou gestikulujeme, píšeme i objímáme. Možná i proto k němu máme tak osobní vztah a výběr toho pravého kousku bereme vážněji než u...
Vpády dronů, panika a jiné provokace. Jak Kreml „testuje“ členské státy NATO
Ruská hybridní válka se opět ocitla v centru evropských obav. Incidenty v Německu, pobaltských zemích a na východním křídle NATO naznačují, že se jedná o systematický nátlak ze strany Moskvy. Slouží...
Rodičovský příspěvek vzroste na 400 tisíc, prezident podepsal novelu
Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální...
Lázně Jeseník postihla hromadná nákaza, přes sto případů zažívacích obtíží
Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala krajská hygienická stanice Olomouckého kraje za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé...
Zloděj se naložil do sudu s dehtem, aby splynul se tmou. Policie ho drhla pět hodin
Když se šestadvacetiletý obyvatel Kyjeva vydal v noci vykrást supermarket, věřil, že vymyslel dokonalý způsob, jak uniknout pozornosti a být „neviditelný“. Jeho kamufláž ale způsobila víc problémů...
Zasedla koalice proti suchu. Babiš zadal zmapovat místa, odkud rychle mizí voda
Po dvoutýdenní letní dovolené se sešla vláda Andreje Babiše. „Řešili jsme hlavně sucho,“ prohlásil premiér. Opatření proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v krajině má chystat Národní koalice...
Chvíle bez ruchu a povinností. Festival o ničem nabízí prostor pro nicnedělání
Lehnout si, zastavit se, poslechnout si hudbu, zkrátka chvíli nic nedělat. S takovým záměrem představila organizace Mila Festival o ničem. Zakladatelka organizace Simona Bagarová a její tým vytvořily...
Před budovou soudu v Moskvě zatkli desítky lidí, řeší vyřazení Jabloka z voleb
Desítky lidí v pondělí zatkla ruská policie před budovou nejvyššího soudu, který v Moskvě projednává odvolání proti vyloučení ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových...
Inspekce ukončila vyšetřování benzenové havárie. Zásadní byla chyba strojvedoucích
Drážní inspekce po půldruhém roce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Závěrečnou zprávu včetně příčiny zatím inspektoři na žádost...
Vchodové dveře do domu: jak vybrat bezpečné a které modely HT dveří se hodí do rodinného domu
Vstupní dveře jsou první, co u domu vidí návštěva, a zároveň hlavní bariéra mezi vaší rodinou a nezvaným hostem. Na rozdíl od nábytku slouží klidně dvacet let, takže se vyplatí vybírat s rozmyslem....
Prodej rodinného domu Kletné
Suchdol nad Odrou - Kletné, okres Nový Jičín
2 990 000 Kč
Silné bouřky postupují Českem. Udeřil vítr i přívalový déšť, hrozí supercely
Česko v pondělí odpoledne zasáhly silné bouřky. Nejvýraznější jsou zatím podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na severu Čech a ve středních a jižních Čechách, kde přinášejí silný vítr,...
Trump hrozí bombardováním Ománu, pokud se bude stavět USA do cesty
Americký prezident Donald Trump pohrozil bombardováním Ománu, pokud se tato země postaví do cesty Spojeným státům, zatímco s Íránem vyjednává o pravidlech plavby Hormuzským průlivem. Stanice Fox News...