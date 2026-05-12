Uplynulý víkend nabídl světu nezvyklý obrázek. Tradiční přehlídka ke Dni vítězství na Rudém náměstí ztratila na lesku. Chyběla jak vojenská technika, tak hlavy spřátelených států. Provokativní poznámku ke kdysi výkladní skříni ruské imperiální moci utrousil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vydal sarkastický dekret, v němž moskevskou přehlídku formálně povolil a přislíbil, že na ni Kyjev nezaútočí.
Na prořídlém Rudém náměstí Vladimir Putin utrousil, že se celá záležitost chýlí ke konci. Na jeho slova v pondělí navázal mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který potvrdil, že Rusko zůstává „otevřené kontaktům“ a uvítalo by zprostředkovatelské úsilí Spojených států. Podle Peskova by válka mohla být zastavena „v jakýkoliv moment“, pokud Kyjev učiní „nezbytná rozhodnutí“.
Rusko momentálně drží nad vodou napětí mezi Spojenými státy a Íránem, které uměle šroubuje globální ceny ropy.