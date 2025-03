Rusko se kroutí. Potřebujeme více informací, říká o návrhu příměří

Poté, co Kyjev souhlasil s 30denním příměřím, USA ohlásily obnovení vojenské pomoci Kyjevu a sdílení zpravodajských informací s Ukrajinci. Washington uvedl, že se chce v nejbližších dnech obrátit i na Moskvu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí v reakci na vyjádření Kyjeva, že je ochoten souhlasit s příměřím, uvedla, že Rusko si vypracuje stanovisko samo. „Utváření pozice Ruské federace neprobíhá v zahraničí kvůli nějakým dohodám nebo snaze některých stran. Formování pozice Ruské federace probíhá uvnitř Ruské federace,“ řekla Marija Zacharovová podle Reuters.

Putinův mluvčí Peskov nyní připomněl, že americký ministr zahraničí a poradce pro národní bezpečnost po jednání s ukrajinskou delegací v Džiddě přislíbili, že poskytnou ruské straně podrobné informace. „Nejprve bychom tyto informace měli dostat,“ řekl. „Také máme naplánovány kontakty s Američany a počítáme, že během nich budeme plně informováni,“ dodal.

„Rovněž nevylučujeme, že může vzniknout i téma telefonického rozhovoru na nejvyšší úrovni. Pokud taková potřeba vznikne, bude velice rychle zorganizován. Stávající kanály pro dialog s Američany to umožňují udělat v dosti krátkém čase,“ řekl Peskov. Podle agentury Interfax přitom upozornil, že takový telefonát dosud nebyl domluven a Washington o něj nepožádal. Záporně také odpověděl na otázku, zda se obě strany domluvily, kde a kdy by se Trump a Putin mohli osobně setkat.

„Pro Putina je těžké s tím (příměřím) v současné podobě souhlasit,“ řekl Reuters vysoce postavený ruský zdroj, který kvůli citlivosti tématu hovořil pod podmínkou anonymity. „Putin má silnou pozici, protože Rusko postupuje,“ dodal. Pro ruského prezidenta by podle něj bylo obtížné souhlasit s myšlenkou příměří, aniž by si vyjasnil podmínky a získal nějaké záruky. Bez toho by se totiž ruská pozice mohla rychle oslabit.

Jiný vysoce postavený ruský zdroj uvedl, že návrh na příměří se z pohledu Moskvy jeví jako past, protože pro Putina by bylo těžké zastavit válku bez konkrétních záruk nebo příslibů. Třetí ruský zdroj upozornil, že celkovým výsledkem je, že Spojené státy souhlasily s obnovením vojenské pomoci a sdílením zpravodajských informací s Kyjevem a ozdobily tento krok návrhem na příměří.

Putin v prosinci uvedl, že Rusko nepotřebuje příměří, ale dlouhodobý mír zajištěný zárukami.