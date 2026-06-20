Útočník v ruském Krasnodaru v nákupním centru pobodal několik lidí, jednu ženu zabil

V ruských médiích se mezitím objevily nepotvrzené informace z anonymního zdroje, že útok si vyžádal dvě oběti a sedm zraněných z řad návštěvníků a ostrahy.
„Policie dnes přibližně ve 14:00 (13:00 SELČ) obdržela oznámení od očitých svědků, že v nákupním a zábavním středisku West Mall mladík zranil nožem několik lidí, včetně hlídače. Jedna žena podlehla zraněním na cestě do nemocnice,“ napsala mluvčí na telegramu. Pachatel podle ní také vhodil pyrotechniku do dětského koutku, což se ale obešlo bez zranění.
|
Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, jedno dítě přišlo o život
Podezřelého, kterým se ukázal být místní obyvatel narozený v roce 2007, zadržel odvážný kolemjdoucí ještě před příjedem policistů. Na místě nyní pracují kriminalisté, dodala mluvčí.
Mladíka podezřelého z útoku vyšetří psychiatři, napsal list Kommersant s odvoláním na vyšetřovatele. Při výslechu mladík uvedl, že nikdy nepožil alkohol ani drogy. Na sociálních sítích se podle deníku objevily záběry z doby těsně po zadržení, na nichž mladík říká, že za útok mu nikdo neslíbil peníze a že se nechystal napadnout děti. Tvrdil, že se chystal spáchat sebevraždu, protože už měl „dost života“.
|
Rusko vyhraje a všichni zemřou, řval muž v metru a ohrožoval cestujícího nožem
Útoky nožem nejsou v Rusku ojedinělé. Na počátku dubna žák školy v ruském městě Dobrjanka na Urale nožem smrtelně zranil učitelku ruského jazyka a literatury. Učitelka podlehla zraněním v nemocnic. Oběť útoku byla třídní učitelkou 17letého chlapce, který byl po činu ve městě ležícím více než 1 100 kilometrů východně od Moskvy zatčen. Úřady neuvedly podrobnosti k možnému motivu napadení.
V prosinci přišlo o život desetileté dítě ve škole u města Odincovo nedaleko Moskvy, kde patnáctiletý žák útočil nožem. Nezletilý útočník pobodal i hlídače.