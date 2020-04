Rušíme suchý zákon. Rusko uvolňuje omezení, i když přibývá nemocných

Hlava Jakutska Ajsen Nikolajev v pondělí zrušil „suchý zákon“. Alkohol se v sibiřském regionu opět smí prodávat, ale jen od 14 do 18 hodin, oznámil Nikolajev novinářům.

Zrušení zákazu podle něj souvisí s nadcházejícími dlouhými nepracovními dny a doporučením ministerstva průmyslu a obchodu neomezovat bez krajní nutnosti prodej alkoholu.

Ruský prezident Vladimir Putin „nepracovní týden“ vyhlášený 2. dubna kvůli epidemii koronaviru prodloužil až do konce dubna.

V Jakutsku byl prodej lihovin a dalších alkoholických nápojů podle agentury Interfax dříve povolený ve všedních dnech mezi 14:00 a 20:00. Ale 31. března jej úřady zcela zakázaly. Stalo se tak den poté, co kvůli šíření koronaviru zakázaly lidem vycházet z domovů s výjimkou cest do práce a nejnutnějších nákupů v nejbližším obchodu či lékárně, anebo vyvenčení psa či vynesení odpadků.

Nikolajev zavedení zákazu prodeje alkoholu vysvětlil jako nezbytnost, protože o posledním březnovém víkendu, kterým začal nepracovní týden, prudce stoupl počet trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu, včetně brutálního vyvraždění celé rodiny i s malými dětmi. Navíc prodeje lihovin v regionu během karantény podle něj stouply na více než dvojnásobek.

Zákaz prodeje alkoholu podle serveru Vostok Today nadále platí v Zabajkalském kraji na Sibiři a od úterka má platit také v Magadanské oblasti.

Ruské regiony uvolňují opatření proti koronaviru, i když čísla nakažených rostou

Jakutsko patří mezi ty ruské regiony, které se v pondělí rozhodlo uvolnit přísný protiepidemický režim, který si minulý měsíc vyžádala pandemie nemoci covid-19. Toto rozhodnutí, odůvodňované zájmy ruských průmyslových podniků, platí přesto, že šíření nákazy má v zemi rostoucí tendenci.



Podle úředních statistik se počet nakažených za posledních 24 hodin zvýšil o téměř tisíc na 6 343 případů. Jedná se o rekordní nárůst. Epidemie si zatím vyžádala 47 mrtvých. I podle oficiálních míst jsou ale skutečné počty nakažených zřejmě vyšší.



V Orelské, Samarské nebo Novosibirské oblasti byla nicméně odvolána odstávka řady provozů, zejména v průmyslu a stavebnictví, ale i službách. V milionové Samaře začalo znovu jezdit metro a výrobu obnovily dvě velké automobilky Kamaz a Avtovaz. V sibiřském Sajansku odvolali prakticky veškerá omezení, oznámil moskevský rozhlas.

O rozsahu a době trvání zákazů mají v Rusku právo rozhodovat jednotlivé republiky, kraje a oblasti. Některé z nich naopak režim zpřísňují, v Přímořském kraji na Dálném východě například vyhlásili prakticky úplný zákaz vycházení, na ulici lidé smějí vyjít jen se zvláštním povolením. Městský úřad ho vydává krátkou textovou zprávou. Kaliningradská oblast, ruská enkláva ležící mezi Polskem a Litvou, přerušila veškeré železniční spojení s Ruskem.

Nejpřísnější omezení zavedla Moskva, která je nejsilnějším epicentrem nákazy v Rusku. Z rozhodnutí radnice nesmějí Moskvané zbytečně vycházet, opatření platí do konce dubna. Místní média v pondělí oznámila, že z nemocničního ošetření propustili tři lidi, kteří se údajně z nemoci covid-19 vyléčili za jediný den.

Moskevský starosta Sergej Sobjanim je tváří ruského boje proti koronaviru. Jeho důsledné trvání na přísnějších opatřeních kontrastuje s více opatrným přístupem ruského premiéra Michaila Mišustina a ruského prezidenta Vladimira Putina. Oba politici nicméně uvedli moskevského starostu jako vzor pro ostatní.

Delegování odpovědnosti

Média si všímají, že Putin během krize nezvykle absentuje. Ruský prezident podle Kremlu pracuje v „distančním režimu“ a pravidelně absolvuje lékařské prohlídky. Zvýšenou péči o hlavu státu podle agentury Interfax vyvolalo prezidentovo nedávné setkání s ředitelem jedné z ruských infekčních klinik, u něhož byl později zjištěn koronavirus. Putin si s ním podal ruku, přenos viru ale podle Kremlu prokázán nebyl.

Server Meduza s odvoláním na zdroje blízké prezidentské administrativě tvrdí, že Putin nechce přistoupit k drastičtějším opatřením, protože se obává dopadů, které by měly na jeho popularitu. Ze stejných důvodů k vyhlášení celostátní karantény nechce přistoupit ani Mišustin.

Putin 1. dubna podepsal zvláštní zákon, kterým vládě předal prezidentskou pravomoc vyhlásil nouzový stav na federální i regionální úrovni. List Financial Times naznačuje, že to ukazuje na delegování odpovědnosti ze strany Putina na vládu.

Kvůli nečinnosti centrálního vedení je odpovědnost za boj s koronavirem svěřena místním autoritám. Z toho vychází i velmi rozličné postoje jednotlivých regionů ke koronavirové krizi, píše Financial Times.

Podle expertů se sice Putin zdráhá přistoupit k nepopulárním krokům, uvědomuje si ale, že obtížné časy si je žádají. Podle nich by si Sobjanim, který je považován za Putinova člověka s přímým přístupem k hlavě státu, nedovolil učinit nic, co by prezident předtím neschválil.

„Většinu opatření navrhl on, ale Putin je jistě schválil a odsouhlasil,“ myslí si analytička Taťiána Stanovajaová z Carnegie Moscow Center. „Sobjanim nepohne prstem bez Putinova souhlasu.“