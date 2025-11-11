VIDEO: Rusové „sestřelili“ ukrajinský dron plechovkou hovězího masa

  15:38
Kuriózní video z fronty na východě Ukrajiny obletělo sociální sítě. Rusové podle něj „sestřelili“ ukrajinský průzkumný dron – nikoli zbraní, ale obyčejnou plechovkou hovězího v konzervě. Incident se údajně odehrál v pondělí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti.

Záběry ukazují ruského operátora dronu, který při doručování zásob svým spolubojovníkům spatřil ve vzduchu nepřátelský stroj.

V tu chvíli upustil na dron konzervu s hovězím masem. Plechovka cíl zasáhla, po nárazu se ukrajinský stroj převrátil a zřítil k zemi.

Video se rychle rozšířilo na ruských i ukrajinských kanálech na sociálních sítích. Ověření jeho pravosti zatím chybí, přesto se stalo hitem mezi vojenskými účty, které událost popisují jako „nejlevnější protivzdušnou obranu na světě“.

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

VIDEO: V Číně se zřítil tři čtvrtě kilometru dlouhý most. Teprve nedávno ho otevřeli

V Číně se zřítila část nedávno otevřeného mostu

V jihozápadní Číně se zřítila část nedávno otevřeného mostu. Žádné oběti zatím nejsou hlášeny; v oblasti byly následně zaznamenány sesuvy půdy.

11. listopadu 2025  15:57

Havlíček viní vládu z podvodu s rozpočtem. Předložte ho, vyzval Fialu už i STAN

Přímý přenos
Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách sešli na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Jednala i nová koalice ANO, SPD a Motoristů, a to o rozpočtu na příští rok. „Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  15:54

Zelenského parťák tuneloval miliardy na obranu elektráren. A Ukrajinci mrznou

Premium
Timur Mindič a jeho nevěsta: Kaťa Verber, dcera nejvlivnější ženy ruské módy...

Ukrajinská veřejnost řeší největší korupční kauzu od začátku ruské invaze. Pondělní zátah potvrdil to, o čem se už dlouho šuškalo: zatímco se civilisté uprostřed ruského bombardování chystají na...

11. listopadu 2025  15:54

OBRAZEM: Sníh jsem nepřivezl, máme ho málo. Do Českého Krumlova přijel Martin

Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém...

Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí...

11. listopadu 2025  15:50

Strany podpořily Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Politici končících vládních stran TOP 09, KDU-ČSL i STAN podpořili prezidenta Petra Pavla, který od šéfa ANO Andreje Babiše požaduje, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně řekl, jak vyřeší svůj...

11. listopadu 2025  13:11,  aktualizováno  15:46

Konkurenceschopnost německého průmyslu je na novém minimu, odhalil institut

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německý průmysl hodnotí svou konkurenceschopnost vůči zemím mimo Evropskou unii rekordně nízko. Pokles konkurenceschopnosti v říjnu hlásila více než každá třetí německá průmyslová firma, což je...

11. listopadu 2025  15:43

V Gruzii se zřítil turecký armádní letoun. Tragické poslední okamžiky natočili

Poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií havaroval letoun turecké armády

Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do...

11. listopadu 2025  14:45,  aktualizováno  15:42

11. listopadu 2025  15:38

Důchodce odvedl devítiletou dívku do výtahu, vložil jí penis do ruky. Hledá se svědek

Muž, který je vyšetřován pro obtěžování devítileté holčičky. (8. listopadu 2025)

Policisté zadrželi a obvinili sedmašedesátiletého muže, který v Praze 4 vylákal devítiletou holčičku do výtahu obchodního centra, kde jí do ruky vložil svůj penis. Zvrhlíka po činu velmi rychle...

11. listopadu 2025  15:21

Richard Gere poslal prezidentu Pavlovi osobní vzkaz, děkuje mu za Tibet

Richard Gere poděkoval Pavlovi za podporu Tibetu.

Americký herec Richard Gere poděkoval ve videu českému prezidentovi Petru Pavlovi za podporu Tibetu. Prezident Dalajlamu navštívil letos v červenci v Indii. Zdravice vznikla ku příležitosti 90....

11. listopadu 2025  15:18

Fialova vláda končí. Oznámkujte ji, jak si podle vás vedla

Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády, kde se bude rozhodovat o podání...

Prezident Petr Pavel minulý týden přijal demisi vlády Petra Fialy. Jak si podle vás vedla v jednotlivých oblastech? Oznámkujte ji ve velké anketě iDNES.cz.

11. listopadu 2025  15:08

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídal klíčový svědek

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračoval v úterý ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. Během jednání soudce Jakub Kriebel i státní...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  15:02

