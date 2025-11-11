Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Záběry ukazují ruského operátora dronu, který při doručování zásob svým spolubojovníkům spatřil ve vzduchu nepřátelský stroj.
V tu chvíli upustil na dron konzervu s hovězím masem. Plechovka cíl zasáhla, po nárazu se ukrajinský stroj převrátil a zřítil k zemi.
Video se rychle rozšířilo na ruských i ukrajinských kanálech na sociálních sítích. Ověření jeho pravosti zatím chybí, přesto se stalo hitem mezi vojenskými účty, které událost popisují jako „nejlevnější protivzdušnou obranu na světě“.