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„Pryč s carem!“ znělo Moskvou. Policie z akce komunistů odvlekla desítky lidí

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  11:10
Moskevská policie v neděli zadržela zhruba šedesát lidí při zásahu na shromáždění Komunistické strany Ruské federace (KPRF). K zatýkání došlo podle prohlášení strany v samotném závěru akce, přičemž mezi zadrženými byli převážně mladí lidé. Moskevská buňka komunistů nyní usiluje o jejich propuštění.
Policie v Moskvě zadržuje demonstranty po shromáždění k 33. výročí násilných událostí roku 1993. V davu zněla hesla jako „Pryč s carem!“. (5. října 2026)
2000 lidí protestovalo v Moskvě proti Putinovi, policie jich desítky pozatýkala
Policie v Moskvě zadržela demonstranty po shromáždění k 33. výročí násilných událostí roku 1993. V davu zněla hesla jako „Pryč s carem!“. (5. října 2026)
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7 fotografií

Ačkoli oficiálním důvodem setkání byla připomínka krvavých událostí z října 1993, akce rychle nabyla rázu protestu proti současné vládě. Podle zpravodajského kanálu Ostorožno Novosti zněla z davu hesla volající po svobodě pro politické vězně, férových volbách či skandování „Pryč s carem“.

Nespokojenost v ruské společnosti roste i v důsledku zesilujících ukrajinských dronových úderů ve vnitrozemí. Ty zasahují sklady či ropné rafinerie, vedou k nedostatku paliv a narušují běžný život i v Moskvě.

Tak už si sakra rozdělte ten Krym, vzlykala Ruska. Pohřbila dva muže a bere si třetího

KPRF, v jejímž čele stojí už přes třicet let nyní dvaaosmdesátiletý Gennadij Zjuganov, dnes představuje vůči Kremlu spíše loajální sílu a řízenou opozici. Přestože strana občas vytkne vládě dílčí kroky, samotného Vladimira Putina nekritizuje a invazi na Ukrajinu plně podporuje.

Nedělní demonstrace odkazovala na krizi z podzimu 1993, kdy eskaloval mocenský boj mezi tehdejším prezidentem Borisem Jelcinem a poslanci odmítajícími jeho tržní reformy. Jelcin tehdy parlament rozpustil, a když se demonstranti pokusili obsadit televizní centrum, nasadil armádu. Tanky následně ostřelovaly Bílý dům, tehdejší sídlo parlamentu. Úřady přiznaly 123 obětí, neoficiální odhady však mluví o stovkách mrtvých.

2000 lidí protestovalo v Moskvě proti Putinovi, policie jich desítky pozatýkala

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