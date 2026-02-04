Ruský komik dostal skoro šest let za vtipy o veteránech a Ježíši

Jde o nejnovější z řady rozsudků, které přísně trestají odsouzené za hrubá nebo – podle úřadů – lživá vyjádření o ruské armádě v době, kdy bojuje na Ukrajině, napsala agentura Reuters. Další komici podle serveru Mediazona vypověděli, že v Rusku existuje seznam témat, o kterých je zakázáno vtipkovat.
Ostanin byl také odsouzen za urážky náboženského cítění nepatřičným vtipem o Ježíši, který rozzlobil pravoslavné nacionalisty.
Ostanin popřel jakoukoliv vinu, ale omluvil se všem, které jeho vtipy mohly urazit. Uvedl, že ve vtipu o válečném veteránovi se o konfliktu na Ukrajině vůbec nezmínil. Své zatčení a to, jak s ním zacházeli ve vazbě, označil za dostatečný trest za jakýkoli přestupek, kterého se mohl dopustit.
Rusko v roce 2022 krátce poté, co rozpoutalo válku proti Ukrajině, přijalo přísné zákony zesilující cenzuru. Prokremelské osobnosti a organizace od té doby veřejně odsuzují osoby, které podle nich porušily tyto zákony, a nahlašují je úřadům, dodal Reuters.
Obžaloba proti komikovi za podněcování k nenávisti se opírala o jeho vystoupení v pořadu na kanálu YouTube, který provládní aktivisté označili za rouhání a za výsměch ruskému vojákovi, který přišel o nohy ve válce, připomněl server Mediazona.
„Přestupoval jsem v metru a nikoho neobtěžoval. V tom jsem ucítil, jak mi někdo šlápl na nohu. Otočil jsem se a řekl: ‚Mohl byste být opatrnější?‘ Ale za mnou nikdo nebyl. Podíval jsem se dolů a tam byl skejťák bez nohou. Pořád se na mě díval, jako bych zaparkoval na místě pro invalidy.
Nenapadlo mě nic lepšího, než se naklonit a říct: ‚No, nejezděte tak rychle‘. V tu chvíli se za mnou vynořila stará žena a začala mi nadávat, že jsem hrubý. A proč bych v takové situaci sakra byl hrubý? Doslova mě srazili v metru. Ten chlap šlápl na minu a rozhodl se mi v metru udělat problémy, a já se choval jako blbec,“ řekl Ostanin.
Při zatýkání komika zbili
Loni 18. března komika zatkli v Bělorusku a následující den ho soud v Moskvě vzal do vazby. Před soudem jeho právník vypověděl, že komika při zatýkání policisté zbili a že vyšetření potvrdilo četná zranění na těle a zlomeninu obratle. Běloruské ministerstvo vnitra vše popřelo.
Soud proti Ostaninovi začal 12. ledna. Podle obžaloby komik nejen žertoval o postižené osobě, ale také vytvořil „organizovanou zločineckou skupinu“ žertující na úkor náboženství.
Obžaloba se opírala o větu z imaginárního dialogu mezi Ostaninem a Ježíšem Kristem: „Přinesl jsem informaci...a víte, co lidé udělali? No, ukřižovali mě.“
Vyšetřovatelé to považovali za urážku náboženského cítění, což u soudu dosvědčili svědci, tvrdící, že je vtipy urazily. Komik tyto svědky označil za profesionální informátory.
Další tucet svědků z řad komiků vypověděl, že standupová vystoupení v Rusku mají seznam zakázaných témat, k nimž patří režim, náboženství a válka proti Ukrajině.