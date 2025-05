Nařízení přichází uprostřed sílící cenzury z Kremlu, která se od ruské invaze na Ukrajinu zaměřuje na protiválečná díla, knihy s tématy souvisejícími se sexuálními menšinami LGBT a kritikou ruského vedení.

Seznam 37 děl určených k vyřazení podle BBC představuje eklektickou směs, sahající od textů, jejichž autorem je slovinský filozof Slavoj Žižek, přes historickou fantasy Vazač vzpomínek Collinsové, knihy japonského romanopisce Rjú Murakamiho, dílo Davida Katze o historii hudebního žánru reggae až po práce řady ruských autorů, jako je například Encyklopedie ruské duše od Viktora Jerofejeva.

Dopis BMM, který BBC viděla, varuje před nepříjemnými důsledky, pokud by knihy, jako jsou Eugenidesovy Sebevraždy panen, nezmizely z regálů, a to kvůli podezření, že tyto knihy „nedodržují ruské zákony“. Do dalších podrobností dopis nezabíhá, požaduje však od knihkupců, aby okamžitě přestali prodávat zmíněné knihy a vrátili je, anebo zničili zbývající výtisky, což mají doložit písemným potvrzením.

Dopis podepsala generální ředitelka BMM Anastasija Nikitanová, která zavěsila, když ji BBC požádala o vyjádření, a na další zprávy nereagovala.

„Zkontrolovali jsme seznam a tyto knihy momentálně nemáme skladem,“ řekl BBC pod podmínkou anonymity zaměstnanec jednoho z knižních obchodů, který dopis obdržel. Připustil, že nemá tušení, proč si distributor vybral právě zmíněné knihy. „Je to známka morální paniky, která zachvátila trh,“ usoudil.

Zakázané knihy vydala ruská nakladatelství Ripol Classic a Dom Istorii, která jsou přidružena k BMM. „Nejspíše to souvisí se zákonem proti LGBT, ale je to třeba vyjasnit. Nedokážu jasně říct, co se stalo,“ řekl šéf Ripol Classic Sergej Makarenkov. „Takové seznamy se teď objevují všude. Je to naprosto běžné,“ dodal.

Makarenkov slíbil, že se ozve, jakmile se dozví další podrobnosti, ale na následné telefonáty již nereagoval.

Rusko v roce 2013 zakázalo propagaci „netradiční sexuální orientace“ mezi nezletilými. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu zákon rozšířilo tak, aby zakazoval šíření „propagandy LGBT“ mezi lidmi všech věkových kategorií.

Ruský nejvyšší soud zakázal to, co Moskva nazývá „mezinárodním hnutím LGBT“, jako „extremistickou organizaci“, přestože žádné takové oficiální hnutí neexistuje.

Dopis BMM následoval po zásahu proti vydavatelům románů pro dospívající s tematikou LGBT. Autorky knihy Léto v pionýrském šátku, líčící vztah dvou chlapců na pionýrském táboře, raději opustily Rusko.

V polovině května ruská policie zadržela desítku zaměstnanců jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo po razii podniknuté v rámci vyšetřování týkajícího se „propagandy LGBT“. Zatčeným podle listu Kommersant hrozí až osm let vězení, zatím je soud poslal do domácího vězení.

Jiné ruské nakladatelství, Samokat, požádalo knihkupectví, aby stáhla z prodeje 23 knih a vrátila je, uvedl server Meduza. Na seznamu jsou knihy jak pro děti, tak pro dospělé, například komiks o historii feminismu, příběh dívky prchající před válkou, román dotýkající se homosexuality i cestopis ruských autorek.

Podle nejmenovaného knihkupce žádost o vyřazení knih nejspíše souvisí s obavami, že v těchto dílech by cenzoři mohli najít „propagandu LGBT“ či jiné prohřešky.

Jedno z petrohradských knihkupectví už dostalo pokutu 800.000 rublů (asi 223.000 Kč) za „propagandu netradičních sexuálních vztahů a změny pohlaví“ kvůli prodeji tří knížek z nakladatelství Ad Marginem, dodala Meduza.