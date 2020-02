Nový Rasputin staví chrám u místa popravy posledního cara. Pomáhají Číňané

Chrám svaté Sofie by měl pojmout 37 000 lidí a měl by být vysoký 77 metrů. Jeho stavba v Sverdlovské oblasti, jež leží převážně na východních svazích severního a středního Uralu, by měla začít v roce 2020.

Osobou stojící za ambiciózním projektem je otec Sergej, který pro své přátelství s celebritami a politiky je nazýván ruským Rasputinem. Mezi jeho ovečky patří například hokejový útočník Pavel Dacjuk či bývalá vrchní státní zástupkyně republiky Krym Natalja Poklonská, která je nyní poslankyní za vládní stranu Jednotné Rusko.

Mezi Sergejovi příznivce se řadí i Žana Rjabcevová, ředitelka regionálního výkonného výboru hnutí Všeruská lidová fronta (ONF), založeného ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ta serveru Znak sdělila některé informace o stavbě chrámu.

Kdo budou investoři, však nechtěla prozradit. Jsou to podle ní „duchovní děti otce Sergeje“. Přiznala však, že mezi farníky bude mnoho Číňanů.

Jeden podnikatel obeznámený s projektem řekl serveru, že chrám budou financovat Číňané. Podle něho se jedná o další projev jejich expanze, jako se to děje ve Střední Asii.

Jekatěrinburská diecéze informace o stavbě nevyvrátila a ani nepotvrdila. Podle serveru E1.ru obecný tón jejího prohlášení naznačuje, že plány výstavby jsou stále spíše hypotetickou záležitostí.

Chrám by měl být postaven v blízkosti Jekatěrinburgu, kde bolševici popravili posledního ruského cara Mikuláše II. Alexandroviče. Otec Sergej je vůdčí hlavou hnutí uctívačů cara, kteří jeho smrt staví na stejnou úroveň s ukřižováním Krista.



Hnutí hrálo nemalou roli v rozsáhlých protestech proti filmu Matilda o milostném románku cara Mikuláše II. s baletkou. Jejich vůdčí postavou byla právě Poklonská. Protesty, při kterých došlo i k několika útokům na biografy, donutily největší ruský řetězec kin odstoupit od uvedení snímku.

Jinak toho o otci Sergejovi není příliš známo. Původně byl policistou, podle deníku The Independent strávil třináct let ve vězeňské kolonii, údajně za vraždu, ačkoliv jeho příznivci to popírají. Není jasné, jak se po propuštění stal knězem a hlavou ženského kláštera. The Independent poukazuje, že mu jeho členky prokazují neobvyklou úctu.

Otec vzbudil pozornost u ruských médií svým prosincovým kázáním, ve kterém předvídal, že Antikrist přijde ve věku 30 let a bude mít „silikonovou tvář prezidenta“. Ve videu, na kterém hovoří mimo jiné o celosvětovém spiknutí Židů, je též vidět, jak s jeptiškami zpívá „pojďme se napít na Stalina“.