Rebelie v Rusku. Nový Rasputin za pomoci kozáků obsadil ženský klášter

Vchod kláštera v uralské Sverdlovské oblasti v úterý obklopilo několik podsaditých mužů v černých tričkách. Do budovy vpustili jen poutníky. Členy místní církevní správy ne. Dovnitř nesměli ani novináři, které velmi zajímalo, co se děje. Ochrance vadilo i to, když novináři postávali na parkovišti. Reportérovi serveru Znak se začala dokonce dobývat do auta.

Ruská média označují tajemné muže za kozáky. Může se jednat o veterány z konfliktu na východní Ukrajině. Samotní muži na otázky novinářů odpovídají, že jsou „farníci“, „novicové“ nebo „žijeme tady.“

Místní Orenburská vojenská kozácká společnost uvedla, že její členové do puče nejsou zapojeni. Přiznala nicméně, že někteří „jedinci z veřejných kozáckých společností“ otci Sergeji v uskutečnění plánů pomáhají, protože je ke knězi váží „osobní vazby“.

Matka představená a další jeptišky opustily klášter dobrovolně, „aby se vyhnuly zbytečným rozbrojům, k nimž je otec Sergej náchylný, a dali mu šanci, aby se vzpamatoval“.

„Otec Sergej doslova odstranil matku představenou z vedení (kláštera),“ okomentovala jedna z jeptišek odchod diecéze v Jekatěrinburgu na portálu 66.ru.

Kontroverzní knez nevypadá, že by v nejbližší době chtěl odejít. „Patriarcha Kirill sem bude muset vpadnout,“ prohlásil. Nejvyššího představeného ruské pravoslavné církve Sergej silně kritizuje za postoj ke koronavirové krizi.

Duchovní přezdívaný Nový Rasputin se dostal do konfliktu s církevními autoritami v dubnu, když začal kritizovat uzavření kostelů kvůli šíření koronaviru. Obvinil církevní hodnostáře, že slouží „antikristovi“ a podílejí se na zrůdném plánu ovládnout populaci pomocí „speciálních čipů“ implementovaných do budoucí vakcíny proti koronaviru.

Církev odpověděla tím, že mu zakázala vykonávat duchovní služby. Kvůli odmítání zdravotnických opatření jej 15. června předvolala k církevnímu soudu. Kněz během soudního jednání přednesl zmatené ohnivé prohlášení a zase odešel. Další přelíčení se má uskutečnit 26. června.

Církevní špičky jednání kněze odsoudily. Zatím ale nenastínily konkrétní kroky , jak chtějí získat klášter zpátky. Podle policie nebyl porušen žádný zákon a není proto třeba, aby zasáhla. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že situaci v klášteře nesleduje.

Nový Rasputin

Kdo byl Rasputin Tajemný mnich Grigorij Rasputin byl jednou z nejkontroverznějších postav na dvoře posledního cara Mikuláše II. Carova žena Alexandra věřila, že je svatý muž nadaný zvláštními léčitelskými schopnostmi. Rasputinovi jejím prostřednictvím naslouchal i samotný car, který na jeho rady spoléhal i ve státních záležitostech. Rasputin zasahovat do jmenování církevních hodnostářů a nakonec i do politických a vojenských rozhodnutí. Rasputin si pro svůj vliv vytvořil řadu nepřátel. Nakonec jej zabili spiklenci, kteří chtěli zachránit monarchii. Nejdřív se jej pokusili otrávit, jed však nepůsobil. Poté jej několikrát střelili a jeho tělo vhodili do řeky Něvy.

Kontroverzní kněz je známou figurkou ruské náboženské scény. Nový Rasputin se mu říká pro jeho přátelské vazby s celebritami a politiky. Mezi jeho duchovní ovečky patří například hokejový útočník Pavel Dacjuk či bývalá vrchní státní zástupkyně republiky Krym Natalja Poklonská, která je nyní poslankyní za vládní stranu Jednotné Rusko.

Otec Sergej je vůdčí hlavou hnutí uctívačů cara Mikuláše II. Alexandroviče, kteří jeho smrt z rukou bolševiků staví na stejnou úroveň s ukřižováním Krista. Kněz má ambiciózní plány postavit v blízkosti jeho skonu největší pravoslavný chrám na světě. Investoři projektu mají být „duchovní děti otce Sergeje“, mezi nimiž má být i mnoho Číňanů.

Hnutí hrálo nemalou roli v rozsáhlých protestech proti filmu Matilda o milostném románku cara Mikuláše II. s baletkou. Jejich vůdčí postavou byla právě Poklonská. Protesty, při nichž bylo napadeno i několik biografů, donutily největší ruský řetězec kin, aby odstoupil od uvedení snímku.

Bývalý policista buduje vlastní stát

Původně byl otec Sergej policistou. Měl dopravní nehodu, po které podle svých příznivců získal zvláštní schopnosti. Policejní zpráva však vykresluje temnější obrázek. Sergej spolu s dalšími dvěma komplici v kufru auta vezl muže, jehož později zavraždil. Za svůj čin byl odsouzen na třináct let v trestanecké kolonii. Poté se stal knězem.

Reportéři 66.ru. zjistili, že kněz buduje „vlastní pravoslavný stát“ na Uralu. Na opuštěném a od civilizace odříznutém místě v tajze je několik klášterů, kam se tajně, bez vědomí svých rodin a přátel uchylují knězovi příznivci.

Přívrženci staví otce Sergeje na stejnou rovinu jako pravoslavné ikony. Věří, že má schopnost vyhánět démony a odehnat jakékoliv zlo. Neodváží se bez jeho požehnání cokoliv udělat a čekají celé dny, až kláštery znovu navštíví. Sami nikam nechodí.



30. prosince 2016