Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Autor:
  16:07
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci. Oceňují, že pláže byly prakticky prázdné. KLDR podporuje turismus z Ruska, občané jiných zemí, včetně Číny, mají problém se do turistického komplexu dostat.

Anastasia Samsonovová cestovala do resortu spolu s čtrnácti dalšími lidi. Zájezd byl přísně kontrolovaný. Neustále je doprovázeli průvodci a strážci. Ruští turisté nemohli změnit oficiální plán výletu bez souhlasu severokorejských činitelů.

Ruská turistka Daria Zubkovová ukázala fotky z prázdného severokorejského turistického komplexu Wonsan Kalma. (1. července 2025)
Ruská turistka Daria Zubkovová ukázala fotky z prázdného severokorejského turistického komplexu Wonsan Kalma. (1. července 2025)
Ruská turistka Daria Zubkovová ukázala fotky z prázdného severokorejského turistického komplexu Wonsan Kalma. (1. července 2025)
Severokorejci si užívají radovánek v nově otevřeném turistickém centru v oblasti Wonsan Kalma na východním pobřeží země. (2. července 2025)
49 fotografií

Severokorejci podle Samsonovové sdělili ruským návštěvníkům, že strážci jsou potřeba, aby zabránili situacím, kdy se turisté setkají s místními a vylekají je. „Když jsme šli ulicí, Severokorejci na nás koukali velmi překvapeně, protože země byla tak dlouho uzavřená.“

Samsonovová též řekla stanici BBC, že nesměli fotit staveniště. Turisté též nemohli nosit odhalující oblečení.

I přes tyto restrikce si nezvyklou dovolenou užila. Vítala, že na plážích nejsou skoro žádní lidé. „Každý den byla pláž dokonale uklizená a vyrovnaná. Všechno bylo bez poskvrny,“ říká s tím, že i lehátka byla čistá a úplně nová.

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

O novosti resortu hovoří i další ruští návštěvníci. „Bylo jako obraz namalovaný pro vás,“ uvádí Daria Zubkovová. Podle ní svěžestí zářil jak vlak, který je odvezl, tak i její pokoj.

Zubková zmiňuje, že se v resortu necítila, jako kdyby ji někdo monitoroval. Mohla po něm chodit volně.

Kamkoliv ale šla, čekali na ni zdejší zaměstnanci. „Cítila jsem se jako hrdinka z filmu, protože každý vás pozoruje a o cokoliv požádáte, je okamžitě splněno,“ řekla Zubkovová listu The New York Times.

KLDR chce turisty. Proč je tedy omezuje?

Wonsan-Kalma je srdcovým projektem severokorejského vůdce Kim Čong-una, jenž sní o přebudování KLDR v turistický ráj. Vedou jej k tomu pragmatické důvody. Turismus je jedno z odvětví, na které nejsou uvaleny mezinárodní sankce.

Skluzavky, hotely, obchodní centra... Kim otevřel plážový resort, sází na cestovní ruch

Podle analytiků však ambice Severní Koreje brzdí její důraz na tajemnost a skrývání věcí před světem a zvláště pak vlastními občany. I když země začala v únoru přijímat zahraniční návštěvníky i ze Západu, v červenci jim náhle a bez vysvětlení zakázala vstup. Podle jihokorejského ministerstva sjednocení výjimku tvoří ruští turisté.

Andrej Lankov, profesor z Kookmin University v Soulu, upozorňuje, že i Číňané, kteří jsou roky hlavními návštěvníky uzavřené země, mají s přístupem do letoviska potíže. Podle Lankova Pchjongjang záměrně omezuje počet turistů a pečlivě je kontroluje částečně proto, aby se Severokorejci nesrovnávali s bohatšími cizinci a nekladli si pro režim nepříjemnou otázku, proč se občanům jiných zemí daří lépe, i když nemají osvícené vedení Kim Čong-una.

Severokorejský vůdce přihlížel odpálení nových protiletadlových raket

I ruské cestovní kanceláře se však potýkají s nejistotou, zda jejich klienty KLDR vpustí. Vostok Intur, která organizovala první tři zájezdy do resortu, uvedla, že o případné zářijové cesty je velký zájem, ale Severokorejci je ještě neodsouhlasili.

Nicméně, privilegovaný přístup Rusů ukazuje na prohlubující se vazby mezi Moskvou a Pchjongjangem. KLDR se postavila za Rusko ve válce na Ukrajině, posílá mu munici i zbraně. Za to údajně získává ruské technologické znalosti, které se hodí pro severokorejský balistický a jaderný program.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě...

25. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  16:17

Že ženu zapomněl na odpočívadle, si muž všiml až za 45 minut. Něco si vyslechl

Do nepříjemné situace se dostal rumunský řidič v Německu. Po pauze na odpočívadle nastartoval auto a vydal se na další cestu. Jenže si nevšiml, že s ním v tu chvíli necestuje jeho manželka. Po ženě...

25. srpna 2025  16:15

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

25. srpna 2025  14:08,  aktualizováno  16:08

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

25. srpna 2025  16:07

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v...

25. srpna 2025  16:03

Opravoval televizi i kanylu, baví Rendl historkami pacientů. Bizarností přibývá

Premium

Dobrodruh Jan Rendl dosud psal o putování světem. Je autorem tří cestopisů z jihoamerického kontinentu. V posledních týdnech ale zásoboval sociální síť humornými zážitky se zdravotníky i pacienty....

25. srpna 2025

Mám ADHD, zjišťují dospělí. Chaos v hlavě se dá léčit, inspirací je mladík z Ostravy

Jako dítě zlobil, ve škole rušil, zapomínal. Nezabraly poznámky, hubování, tresty. Věděl, že je jiný, ale netušil proč, a nedokázal to ovlivnit. Až v dospělosti, poté, co propadl hazardu i drogám a...

25. srpna 2025  15:05

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

25. srpna 2025  14:43

Systém je složitý, zájemců bude ještě méně, tvrdí politici o volbě ze zahraničí

Ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že k volbě z ciziny se přihlásilo 24 206 českých občanů. Číslo však ještě není konečné, ministerstvo zahraničí a vnitra totiž ještě nějaké žádosti...

25. srpna 2025  13:37,  aktualizováno  14:36

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

25. srpna 2025  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí žaluje obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Opatření na zvýšení...

25. srpna 2025  14:15

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského...

25. srpna 2025  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.