Anastasia Samsonovová cestovala do resortu spolu s čtrnácti dalšími lidi. Zájezd byl přísně kontrolovaný. Neustále je doprovázeli průvodci a strážci. Ruští turisté nemohli změnit oficiální plán výletu bez souhlasu severokorejských činitelů.
Severokorejci podle Samsonovové sdělili ruským návštěvníkům, že strážci jsou potřeba, aby zabránili situacím, kdy se turisté setkají s místními a vylekají je. „Když jsme šli ulicí, Severokorejci na nás koukali velmi překvapeně, protože země byla tak dlouho uzavřená.“
Samsonovová též řekla stanici BBC, že nesměli fotit staveniště. Turisté též nemohli nosit odhalující oblečení.
I přes tyto restrikce si nezvyklou dovolenou užila. Vítala, že na plážích nejsou skoro žádní lidé. „Každý den byla pláž dokonale uklizená a vyrovnaná. Všechno bylo bez poskvrny,“ říká s tím, že i lehátka byla čistá a úplně nová.
O novosti resortu hovoří i další ruští návštěvníci. „Bylo jako obraz namalovaný pro vás,“ uvádí Daria Zubkovová. Podle ní svěžestí zářil jak vlak, který je odvezl, tak i její pokoj.
Zubková zmiňuje, že se v resortu necítila, jako kdyby ji někdo monitoroval. Mohla po něm chodit volně.
Kamkoliv ale šla, čekali na ni zdejší zaměstnanci. „Cítila jsem se jako hrdinka z filmu, protože každý vás pozoruje a o cokoliv požádáte, je okamžitě splněno,“ řekla Zubkovová listu The New York Times.
KLDR chce turisty. Proč je tedy omezuje?
Wonsan-Kalma je srdcovým projektem severokorejského vůdce Kim Čong-una, jenž sní o přebudování KLDR v turistický ráj. Vedou jej k tomu pragmatické důvody. Turismus je jedno z odvětví, na které nejsou uvaleny mezinárodní sankce.
Podle analytiků však ambice Severní Koreje brzdí její důraz na tajemnost a skrývání věcí před světem a zvláště pak vlastními občany. I když země začala v únoru přijímat zahraniční návštěvníky i ze Západu, v červenci jim náhle a bez vysvětlení zakázala vstup. Podle jihokorejského ministerstva sjednocení výjimku tvoří ruští turisté.
Andrej Lankov, profesor z Kookmin University v Soulu, upozorňuje, že i Číňané, kteří jsou roky hlavními návštěvníky uzavřené země, mají s přístupem do letoviska potíže. Podle Lankova Pchjongjang záměrně omezuje počet turistů a pečlivě je kontroluje částečně proto, aby se Severokorejci nesrovnávali s bohatšími cizinci a nekladli si pro režim nepříjemnou otázku, proč se občanům jiných zemí daří lépe, i když nemají osvícené vedení Kim Čong-una.
I ruské cestovní kanceláře se však potýkají s nejistotou, zda jejich klienty KLDR vpustí. Vostok Intur, která organizovala první tři zájezdy do resortu, uvedla, že o případné zářijové cesty je velký zájem, ale Severokorejci je ještě neodsouhlasili.
Nicméně, privilegovaný přístup Rusů ukazuje na prohlubující se vazby mezi Moskvou a Pchjongjangem. KLDR se postavila za Rusko ve válce na Ukrajině, posílá mu munici i zbraně. Za to údajně získává ruské technologické znalosti, které se hodí pro severokorejský balistický a jaderný program.