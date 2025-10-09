„Přijel jsem na oslavy 80. výročí založení Korejské strany práce. Čas běží. Přátelé drží při sobě. Nepřátelé jsou napjatí,“ napsal Medveděv na ruské sociální síti Max.
Bývalý prezident se poklonil sochám bývalých vůdců KLDR Kim Čong-ila a Kim Ir-sena a navštívil akademii vychovávající budoucí kádry severokorejské komunistické strany. Položil též slavnostní věnce u Věže osvobození v Pchjongjangu, aby vzdal hold sovětským vojákům.
Medveděv byl v čele delegace ruské vládní strany Jednotné Rusko. Spolu se severokorejskou komunistickou stranou vydaly společné prohlášení, ve kterém osočují Západ, že vytváří napětí v Evropě a Asii a pokouší se o totální dominanci. Severokorejci se postavili za ruskou válku na Ukrajině. Rusové na oplátku podpořili posilování severokorejských obranných kapacit a poděkovali KLDR za vyslání severokorejských vojáků do Kurské oblasti.
Medveděva doprovázel gubernátor Kurské oblasti Alexandr Chinštejn. Ten před svým odletem vydal video, v němž označuje KLDR za „skutečně bratrskou zemi“ a slíbil zachovat „věčnost památky hrdinů KLDR na naší půdě“.
Přijel i Šaman
Rusové poslali na oslavu i několik kulturních zástupců, mimo jiné propagandistického zpěváka známého jako Šaman, který v KLDR už několikrát vystupoval. Šaman je považovaný za nástroj Kremlu k získání popularity u mladých lidí, zpěvák hlasitě podporuje invazi na Ukrajinu.
Christ Monday, výzkumník specializující se na Rusko z jihokorejské Dongseo University, řekl portálu NK News, že Medveděv je v Rusku považovaný za nízkou politickou váhu a prakticky zaujímá jen funkci internetového trolla. Skutečnost, že Kreml nevyslal na důležité severokorejské výročí hlavní ruské představitele, podle něj naznačuje, že Vladimir Putin nechce příliš provokovat Donalda Trumpa.
„Putin by chtěl, aby severokorejské jednotky vstoupily na Ukrajinu, ale Kim se tomu brání. Kim si myslí, že od Ruska nedostal za své oběti v Kurské oblasti dost,“ uvádí Monday.
Kim Čong-un v souvislosti s nadcházejícími oslavami ve středu navštívil Muzeum založení strany v Pchjongjangu. Pronesl projev, v němž vyzval současnou generaci, aby obnovila své chápání „revolučních povinností a úkolů“ a dokončila socialistické dílo započaté jejími předchůdci. Slíbil též zachovat ideologickou čistotu a vitalitu strany.
Do KLDR dorazil i čínský premiér Li Čchiang nebo generální tajemník Komunistické strany Vietnamu To Lam. Jedná se o první návštěvu představitele vietnamské komunistické strany v Severní Koreji za téměř 20 let.