Spolupráce Ruska a KLDR, které čelí mezinárodním sankcím, se prohloubila v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, a to v ekonomické, politické, kulturní i vojenské oblasti.
Jižní Korea minulý týden uvedla, že čínská a ruská podpora pomáhá oživit severokorejskou ekonomiku, kterou léta drtily sankce, téměř úplná mezinárodní izolace a obrovské vojenské výdaje.
Ministerstvo zahraničí v Moskvě u příležitosti úterního ceremoniálu k dokončení konstrukce mostu označilo tuto stavbu za „přelomovou“ v rusko-korejských vztazích.
Most, který se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící hranici mezi oběma zeměmi, bude schopen odbavit až 300 vozidel a 2850 lidí denně, uvedlo ruské ministerstvo dopravy.
Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území.
KLDR v poslední době navštívilo několik vysoce postavených ruských představitelů, včetně ministra vnitra, který se v zemi momentálně nachází.
V současnosti funguje mezi oběma zeměmi pouze železniční přeshraniční spojení. Takzvaný most Přátelství byl zprovozněn v roce 1959.
