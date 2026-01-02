Loď se potopila na cestě mezi Alžírskem a Španělskem. Španělská pobřežní stráž zachránila čtrnáct členů šestnáctičlenné posádky. Dva lidi hlásila jako nezvěstné.
Kapitán lodi tvrdil, že směřovala do východoruského přístavu Vladivostok s nákladem více než 100 prázdných kontejnerů, součástmi ruského ledoborce a dvěma velkými jeřáby. Vyšetřovatelé ale na jeho výpověď pohlíželi s podezřením, uvádí portál La Verdad.
Letadlové snímky lodi před jejím potopením naznačovaly, že dva velké předměty pokryté modrou plachtou váží přibližně více než 70 tun. Tedy výrazně více než poklopy pro průlezy ledoborce, za které je kapitán vydával.
Španělé došli k závěru, že ve skutečnosti jde o pláště pro jaderné reaktory VM-4SG ze sovětské éry. Rusko je stále používá na strategických raketonosných ponorkách s jaderným pohonem Delta IV. Domnívají se též, že loď mířila do KLDR.
Vlastník lodi, ruská společnost Oboronlogistika s vazbami na ruské ministerstvo obrany, tvrdí, že plavidlo se potopilo v důsledku „teroristického činu“. La Verdad uvádí, se pravděpodobně stalo cílem nějaké západní země, která chtěla zabránit přesunu jaderných reaktorů do KLDR.
Díra na pravoboku lodi odpovídala poškození způsobenému superkavitačním torpédem s 500milimetrovou hlavicí, která mají k dispozici některé západní země.
La Verdad též informuje, že ruská výsadková loď Ivan Gren, jež operovala ve stejné oblasti, se pokusila zasáhnout do španělské záchranné operace. Požadovala stažení španělských hlídkových lodí a vystřelila do vzduchu červené signální rakety, aby oslepila infračervené senzory průzkumných satelitů.
Vztahy mezi Ruskem a KLDR se prohloubily v souvislosti s válkou na Ukrajině. Severní Korea posílá Rusku munici, zbraně i vojáky na obranu Kurské oblasti. Západ se domnívá, že Moskva na oplátku Pchjongjangu předává technologické znalosti a prostředky pro rozvoj severokorejského balistického a jaderného programu.