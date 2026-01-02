Potopená ruská loď vezla části jaderného reaktoru do KLDR, tvrdí vyšetřovatelé

  16:20
Ruská nákladní loď Ursa Major, která se předminulý prosinec potopila ve Středozemním moři, vezla pláště pro jaderné reaktory ruských strategických ponorek do KLDR. Myslí si to španělští vyšetřovatelé podle zprávy získané španělským portálem La Verdad.
Potápějící se ruská loď Ursa Major

Potápějící se ruská loď Ursa Major | foto: Nexta

Ruská nákladní loď Ursa Major v Bosporské úžině v oblasti Istanbulu (4....
Ruská loď se potopila ve Středozemním moři. Dva členové posádky se pohřešují.
Ruská nákladní loď Ursa Major nafilmovaná před potopením ve Středozemním moři...
Ruská nákladní loď Ursa Major v Bosporské úžině v oblasti Istanbulu (4....
6 fotografií

Loď se potopila na cestě mezi Alžírskem a Španělskem. Španělská pobřežní stráž zachránila čtrnáct členů šestnáctičlenné posádky. Dva lidi hlásila jako nezvěstné.

Kapitán lodi tvrdil, že směřovala do východoruského přístavu Vladivostok s nákladem více než 100 prázdných kontejnerů, součástmi ruského ledoborce a dvěma velkými jeřáby. Vyšetřovatelé ale na jeho výpověď pohlíželi s podezřením, uvádí portál La Verdad.

Letadlové snímky lodi před jejím potopením naznačovaly, že dva velké předměty pokryté modrou plachtou váží přibližně více než 70 tun. Tedy výrazně více než poklopy pro průlezy ledoborce, za které je kapitán vydával.

Je to teroristický čin, čílí se Rusové nad potopením lodi ve službách armády

Španělé došli k závěru, že ve skutečnosti jde o pláště pro jaderné reaktory VM-4SG ze sovětské éry. Rusko je stále používá na strategických raketonosných ponorkách s jaderným pohonem Delta IV. Domnívají se též, že loď mířila do KLDR.

Vlastník lodi, ruská společnost Oboronlogistika s vazbami na ruské ministerstvo obrany, tvrdí, že plavidlo se potopilo v důsledku „teroristického činu“. La Verdad uvádí, se pravděpodobně stalo cílem nějaké západní země, která chtěla zabránit přesunu jaderných reaktorů do KLDR.

Kim se zúčastnil testu rakety a kontroloval jadernou ponorku. Dostal vzkaz od Putina

Díra na pravoboku lodi odpovídala poškození způsobenému superkavitačním torpédem s 500milimetrovou hlavicí, která mají k dispozici některé západní země.

La Verdad též informuje, že ruská výsadková loď Ivan Gren, jež operovala ve stejné oblasti, se pokusila zasáhnout do španělské záchranné operace. Požadovala stažení španělských hlídkových lodí a vystřelila do vzduchu červené signální rakety, aby oslepila infračervené senzory průzkumných satelitů.

Vymřít vás nenecháme! KLDR pošle do Ruska afrodiziaka a doplňky na erekci

Vztahy mezi Ruskem a KLDR se prohloubily v souvislosti s válkou na Ukrajině. Severní Korea posílá Rusku munici, zbraně i vojáky na obranu Kurské oblasti. Západ se domnívá, že Moskva na oplátku Pchjongjangu předává technologické znalosti a prostředky pro rozvoj severokorejského balistického a jaderného programu.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

