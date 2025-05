Obavy Ruska z rozšíření NATO na východ jsou oprávněné a Spojené státy nechtějí, aby se Ukrajina k Alianci připojila. Prohlásil to zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith...

Policie vyšetřuje brutální případ týrání zvířete ve Vícemilicích na Vyškovsku. Neznámý pachatel tam zblízka střelil poloslepou kočku do hlavy. Hrozí jí trvalé oslepnutí, pachateli až šest let vězení....

Milánská opera La Scala propustila jednu ze svých uvaděček poté, co žena na slavnostním večeru křičela propalestinský slogan. Galavečeru na počátku května se zúčastnila i italská premiérka Georgia...

Na ostrově Santorini zůstali lidé bez vody, spotřebovali ji na mytí aut

Patnáct obcí na řeckém ostrově Santorini se od pondělka potýkalo s nedostatkem vody poté, co její spotřebu zvýšili místní mytím aut. Napsal to web Keep Talking Greece, podle něhož obyvatelé...