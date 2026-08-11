Facka Rusku. Moskva ztrácí vliv, Putin utrpěl další mezinárodní nezdary

Moskva čím dál zřetelněji ztrácí vliv ve světě. Státy, kde má Rusko tradičně silné postavení, vysílají vůči Kremlu stále samostatnější signály. Srbsko přijalo ukrajinského prezidenta a kazachstánský prezident před Vladimirem Putinem navrhl zmrazení války na Ukrajině. Sýrie zase omezuje ruskou vojenskou přítomnost v zemi. Podle pozorovatelů se ale Kreml kvůli klesajícímu postavení ve světě může o to více snažit dosáhnout vítězství na Ukrajině.
Sýrie v neděli oznámila, že se s Ruskem dohodla na změně fungování ruské letecké základny Hmímím a námořní základny v Tartúsu. Obě zařízení se mají proměnit ve „společná výcviková střediska“ a Damašek převezme správu civilních zařízení. Moskva se k dohodě zatím nevyjádřila.
Státy, které vůči Moskvě měly dříve spíše podřízené postavení, nyní využívají situaci k větší samostatnosti a hledají si nové spojence.