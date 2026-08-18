Podle organizátorů koncertu Kanye West vystoupí 10. a 11. října v Gazprom aréně, která při koncertech pojme až 80 tisíc diváků. Cena za jeden lístek se pohybuje v rozmezí 9 tisíc a 160 tisíc ruských rublů (2 220 až 39 459 korun). Levnější varianty jsou už dokonce vyprodané, informuje agentura TASS.
Kanye West bude v Rusku vystupovat poprvé. Jedná se o první koncert známého západního interpreta v Rusku od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
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V Rusku oznámení vzbudilo mezi fanoušky nadšení. Producentka Jana Rudkovská napsala na Telegramu, že Petrohrad nebude raperovou jedinou zastávkou. Je si jistá, že pojede i do Moskvy, a fanouškům slíbila více informací.
Ruští zákonodárci a aktivisté vnímají Westovu návštěvu spíše negativně. Mimo jiné se odvolávají na raperovy antisemitské a pronacistické výroky.
Na síti X pravidelně zveřejňoval nenávistné projevy plné misogynie, homofobie a antisemitismu. Chválil Adolfa Hitlera, označoval sám sebe za nacistu a vyjadřoval odpor proti Židům. Na své oficiální stránce s merchem také prodával trička s potiskem hákového kříže.
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V roce 2023 se za výroky omluvil, ale tuto omluvu po dvou letech stáhl. Jenom o rok později, v letošním lednu, titulní stránku v deníku WSJ obsadil omluvný dopis s názvem „To Those I’ve Hurt“ (Těm, které jsem ranil). „Nejsem nacista ani antisemita,“ napsal v něm West. „Židy miluji.“
Podpoř válku proti Ukrajině, nebo
Poslanec Nikolaj Novičkov požaduje, aby raper veřejně vyhlásil podporu ruské straně ve věci války na Ukrajině. „Pokud chtějí vydělat peníze, musí si uvědomit, že země se nachází uprostřed ‚zvláštní vojenské operace‘ a že země potřebuje morální podporu od kulturních osobností, pokud se za ně považují. Pokud se tak nestane, budu usilovat o zrušení koncertů,“ uvedl.
Konzervativní poslanec Vitalij Milonov navrhl, aby umělec vsadil spíše na ruské tradiční písně, aby lépe zapadl. „Možná pak přestane s tou nechutnou fraškou a bude z něj normální člověk,“ řekl.
Podle jiných by se koncert neměl konat vůbec. „Západní hodnoty by měly zůstat na Západě,“ uvedl informátor Vitalij Borodin. „Již připravujeme oficiální výzvu adresovanou příslušným orgánům a ministerstvu kultury, v níž požadujeme zrušení těchto koncertů a zastavení prodeje vstupenek.“
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Rusko „bojem proti nacismu“ obhajuje svou invazi do Ukrajiny. Kyjevskou vládu opakovaně nazývá nacistickou a válku ospravedlňuje potřebou „denacizace“ Ukrajiny. V červnu tohoto roku otevřelo v Moskvě nové muzeum věnované obětem „genocidy sovětského lidu“, jak Rusové nazývají nacistické zločiny. Sergej Novikov z prezidentské kanceláře uvedl, že institut poskytne mladým „očkování proti neonacismu, jaké potřebují, protože paralely se současností jsou zjevné“. Odkazoval tím právě na válku na Ukrajině.
West vystoupí v Rusku poprvé. Ředitelka ruské koncertní agentury Anna Subčeva pro server Fontanka uvedla, že obsah bude cenzurován. „Samozřejmě, vše se bude pohybovat v mezích ruského práva,“ řekla.
Mnohé evropské země včetně Česka kvůli nenávistným komentářům raperovy koncerty ruší. Letošní Wireless Festival v Londýně organizátoři úplně zrušili poté, co britská vláda Westovi zakázala vstup do země. Další vystoupení zrušily také Francie, Itálie nebo Polsko. Naopak Nizozemsko, Turecko a Albánie Yeho přivítala. „Ukazuje to rozdílné postoje k svobodě projevu v celé Evropě,“ komentoval list New York Times.