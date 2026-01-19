Příliš i na Rusko? Kamčatku zavalily masy sněhu, videa se připisují AI

Autor:
  14:02
Krutá zima je na ruském poloostrově Kamčatka běžná. Tentokrát však v hlavním městě Petropavlovsk-Kamčatskij napadlo takové množství sněhu, že tomu lidé odmítají uvěřit a videa ukazující jeho množství považují za výtvory umělé inteligence. Podle informací portálu The Moscow Times ve městě v důsledku sněhové kalamity zemřeli nejméně dva lidé poté, co je zavalil sníh spadlý ze střech.

Kamčatku koncem minulého týdne ochromila silná zimní bouře. Poloostrov a další ruské regiony na Dálném východě zasáhlo několik tlakových níží, které se vytvořily v Ochotském moři a přinesly silný vítr a rekordní sněhové srážky. Sněhová bouře pokryla ulice a domy obrovským množstvím sněhu.

Závěje před bytovým domem během silného sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
Lidé prohrabávají cestu před bytovým domem v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
Muž jede na kole během hustého sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
Husté sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
7 fotografií

Život na Kamčatce se kvůli několikadennímu hustému sněžení a silnému větru téměř zastavil. Školy jsou zavřené, veřejná doprava v hlavním městě nefunguje a celé čtvrti jsou zasypané sněhem. Starosta Jevgenij Beljajev ve čtvrtek vyhlásil krátce po oznámení první oběti stav nouze.

Tuny sněhu z ulic Moskva vyřešila po svém. Místní zuří a posílají videa do světa

Starosta také kritizoval společnosti zodpovědné za údržbu za to, že neodklidily sníh ze střech dříve a pouze čekaly, až bouře přejde.

Množství sněhu v hlavním městě běžně dosahuje výšky kolem tří metrů, na sociálních sítích se ale objevilo video, které ukazuje, že u jednoho z bytových domů se hromady sněhu tyčí až do výšky neuvěřitelných 12 metrů.

Mnozí lidé na sítích takovém množství sněhu nevěří a považují dané video za výtvor vygenerovaný umělou inteligencí. Ti, kteří berou video jako pravé, pak množství sněhu připisují extrémnímu klimatu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Babiš neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Pořídil si kvůli němu glóbus za 15 tisíc

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...

Premiér Andrej Babiš si v souvislosti se spory o Grónsko, které je autonomní součástí Dánska, ale chce ho pro USA získat prezident Donald Trump, pořídil za 15 tisíc korun glóbus. „Takový krásný,...

19. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  14:28

Maskovaný lupič mířil na prodavačku v trafice zbraní, ze strachu mu dala peníze

Muž zachycený na kamerovém záznamu by mohl policistům poskytnout informace...

Už tři týdny pátrají kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycený muž,...

19. ledna 2026  14:09

Škoda Auto loni prodala přes milion vozů, v Evropě je třetí

Škoda Kamiq naznačuje, odkud se si vzal Jozef Kabaň inspiraci…

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, prodala 836 200 vozů, meziročně...

19. ledna 2026  14:04

Prezident Pavel jednal ve Vatikánu s papežem. Řešili válku na Ukrajině i Grónsko

Prezident Petr Pavel při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026)

Papež Lev XIV. přijal dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. S hlavou katolické církve prezident hovořil zejména o nynější geopolitické situaci. Poděkoval mu také za jeho podíl na...

19. ledna 2026  8:53,  aktualizováno  14:04

Se žačkami si vyměňoval nahé fotky, další osahával. Soud učiteli opět vyměřil vězení

Dnes již bývalý učitel tělocviku a asistent pedagoga na jedné základní škole na...

Soud v Klatovech se znovu zabýval kauzou dnes již bývalého tělocvikáře ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po školačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na...

19. ledna 2026  14:03

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  14:02

Příliš i na Rusko? Kamčatku zavalily masy sněhu, videa se připisují AI

Závěje před bytovým domem během silného sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15....

Krutá zima je na ruském poloostrově Kamčatka běžná. Tentokrát však v hlavním městě Petropavlovsk-Kamčatskij napadlo takové množství sněhu, že tomu lidé odmítají uvěřit a videa ukazující jeho množství...

19. ledna 2026  14:02

Chřipka zabila nejméně 63 lidí. Zdá se, že epidemie už překonala svůj vrchol

ilustrační snímek

Pro Čechy je to dobrá zpráva. Po očekávaném vzestupu akutních respiračních onemocnění včetně chřipky na začátku roku nastal ve třetím lednovém týdnu obrat. Lékaři hlásí výrazný pokles pacientů, téměř...

19. ledna 2026

RECENZE: Zahraje ženicha, pozůstalého i tátu. Proč Rodina k pronájmu letí

70 % Premium
Z filmu Rodina k pronájmu

Do kin dorazil nenápadný, ale tak srdečný film, že smích skrze slzy a naopak přiznávají i diváci, kteří jinak otrle hltají horory. Brendan Fraser v Rodině k pronájmu představuje amerického herce,...

19. ledna 2026

Zásah Fénixu u požáru na Žižkově. Jeden člověk zemřel, druhý je ve vážném stavu

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:36,  aktualizováno  13:59

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Souzený za požár baru se ve vazbě pořezal na krku i paži a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Bude válka? Gróňané řeší, zda uprchnout, Dánsko posílá další jednotky

Dánští vojáci po příjezdu do přístavu v Nuuku v Grónsku. (18. ledna 2026)

Gróňané tváří v tvář zarputilým snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání jejich země nepodléhají hysterii. Každý nicméně uvažuje, co by dělal, kdyby se USA rozhodly si ostrov, který je...

19. ledna 2026  13:45,  aktualizováno  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.