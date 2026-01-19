Kamčatku koncem minulého týdne ochromila silná zimní bouře. Poloostrov a další ruské regiony na Dálném východě zasáhlo několik tlakových níží, které se vytvořily v Ochotském moři a přinesly silný vítr a rekordní sněhové srážky. Sněhová bouře pokryla ulice a domy obrovským množstvím sněhu.
Život na Kamčatce se kvůli několikadennímu hustému sněžení a silnému větru téměř zastavil. Školy jsou zavřené, veřejná doprava v hlavním městě nefunguje a celé čtvrti jsou zasypané sněhem. Starosta Jevgenij Beljajev ve čtvrtek vyhlásil krátce po oznámení první oběti stav nouze.
Starosta také kritizoval společnosti zodpovědné za údržbu za to, že neodklidily sníh ze střech dříve a pouze čekaly, až bouře přejde.
Množství sněhu v hlavním městě běžně dosahuje výšky kolem tří metrů, na sociálních sítích se ale objevilo video, které ukazuje, že u jednoho z bytových domů se hromady sněhu tyčí až do výšky neuvěřitelných 12 metrů.
Mnozí lidé na sítích takovém množství sněhu nevěří a považují dané video za výtvor vygenerovaný umělou inteligencí. Ti, kteří berou video jako pravé, pak množství sněhu připisují extrémnímu klimatu.