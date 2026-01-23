Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé otevřeně kritizují místní úřady. Z regionu proto sílí výzvy směrem k Moskvě, aby zasáhla a poskytla urgentní podporu.

V regionální metropoli Petropavlovsku-Kamčatském zasypal sníh celé čtvrti závějemi vysokými až 2,5 metru. Neprohrnuté silnice znemožnily přístup k základním službám a obyvatelé se z některých domů dostávali ven jen okny, protože vchody zcela zablokoval sníh.

Sníh pokrývá spodní patra bytového domu po extrémní sněhové bouři, která zasáhla město Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (15. ledna 2026)
Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (19. ledna 2026)
Muž vychází z bytového domu obklopeného sněhovými závějemi poté, co extrémní sněhová bouře zasáhla město Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (17. ledna 2026)
Antonov An-124 Ruslan
„Některé čtvrti byly úplně odříznuté. Nešla elektřina ani voda. V mnoha vesnicích situace byla a stále je ještě mnohem horší,“ popsal portálu The Moscow Times (MT) jeden z místních obyvatel.

Příliš i na Rusko? Kamčatku zavalily masy sněhu, vyřádila se i AI

Ve městě nadále platí stav nouze, který úřady ponechaly v platnosti i ve čtvrtek, kdy do regionu dorazila první posila sněhové techniky vyslaná federálními úřady. Další pomoc Moskvy má následovat – ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo vyslání letounu An-124 Ruslan, největšího transportního letadla na světě, s těžkými stroji.

Školy a vysoké školy v Petropavlovsku-Kamčatském zůstanou minimálně do příštího týdne v distančním režimu.

Neudržované silnice vážně zkomplikovaly práci záchranných složek. Sanitky se opakovaně nemohly dostat na místa incidentů. V některých případech museli záchranáři opustit vozidla a pokračovat pěšky sněhem.

Sníh pokrývá spodní patra bytového domu po extrémní sněhové bouři, která zasáhla město Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (15. ledna 2026)
Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (19. ledna 2026)
Muž vychází z bytového domu obklopeného sněhovými závějemi poté, co extrémní sněhová bouře zasáhla město Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (17. ledna 2026)
Antonov An-124 Ruslan
Lidé čekají na autobus ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném východě Ruska. (19. ledna 2026)
Situace nepříznivě ovlivnila i zásahy u požárů. Hasiči museli například ručně natahovat desítky metrů hadice k hořící budově. Obyvatelé spojují neprůjezdné silnice také s tragickým požárem z konce loňského roku, při kterém zemřeli čtyři lidé, protože pomoc dorazila příliš pozdě.

Nedostatek potravin

Problémy zasáhly rovněž zásobování. Menší obchody hlásí nedostatek základních potravin. Obyvatelka Taťjana Nazarková uvedla, že v místním obchodě chybí chléb i mléčné výrobky. „Regály jsou prázdné jako za sovětských časů,“ vzkázala úřadům na sociální síti VKontakte.

Úřady tvrdí, že velké obchody zásoby mají, ale přiznávají, že menší prodejny s náročnější logistikou stále trpí nedostatkem.

Zase jsme za packaly! Rusko i letos zaskočily mrazy, naštvaní lidé píší Putinovi

Guvernér regionu Vladimir Solodov připustil, že Kamčatce chybí dostatek techniky na odklízení sněhu, a označil stav silnic za kritický. Místní obyvatelé podle The Moscow Times tvrdí, že komunální služby selhaly a mnoho lidí si muselo najmout soukromé traktory a sněhové frézy.

Lidé si stěžují také na způsob odklízení sněhu. Místo jeho odvozu ho služby často jen shrnuly do obřích hromad, které ještě více zúžily silnice a znemožnily efektivní úklid.

