Šéfa těžební společnosti našli u Kaliningradu mrtvého, měl sťatou hlavu

Autor:
  20:54
Ruská policie se zabývá smrtí podnikatele Alexeje Sinicina, jehož tělo bez hlavy bylo v pondělí nalezeno nedaleko Kaliningradu. Sinicin působil jako šéf těžební společnosti. Stal se v pořadí už devatenáctým vysokým manažerem z Ruska, který od začátku invaze na Ukrajině zemřel za záhadných okolností.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Andrey Kekyalyaynen / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Bezhlavé tělo, které leželo pod mostem ve vesnici Solnečnoje, k sobě mělo podle úřadu připevněné vlečné lano. „Probíhá předběžné vyšetřování, které má objasnit všechny okolnosti incidentu,“ uvedly úřady.

Sinicin od října 2022 vedl společnost K-Potash Service, jež se zabývá těžbou draselno-hořečnaté soli. Firma je podle webu Meduza registrována v obci Nivenskoje a jejími zakladateli jsou nizozemská společnost Vyrex BV a kyperská společnost Openlane LTD.

Portál RBC Kaliningrad uvádí, že loni v dubnu investor z Nizozemska odložil spuštění potašového dolu v Nivenskoje do příštího desetiletí. Důl měl sice zahájit provoz už v roce 2021, jeho spuštění ale zbrzdily protesty místních obyvatel, po nichž firma musela posunout termíny a přesunout výrobní základnu o 930 metrů dál od obytných budov.

Investor se několikrát soudil s kontrolním úřadem Rospryrodnadzor. V jednom z rozhodnutí bylo uvedeno, že podle podmínek licence musí společnost do 1. května 2023 vypracovat technický projekt pro rozvoj ložisek a jejich provoz musí být uveden do provozu nejpozději do 1. listopadu 2032. Podle regionálních úřadů investor k tomuto datu nyní cílí.

V Petrohradě zemřel po pádu z okna známý hudebník, zrovna u něj byla policie

Od února 2022 zemřelo za podezřelých okolností v Rusku i v zahraničí nejméně 19 vrcholových manažerů a podnikatelů, z nichž mnozí měli vazby na ruské ropné a plynárenské giganty, včetně firem Lukoil, Gazprom, Novatek nebo Transněfť.

V srpnu zemřeli Dmitrij Osipov, předseda představenstva společnosti Uralkali, jednoho z největších ruských producentů uhličitanu draselného, a Michail Kenin, zakladatel a majoritní akcionář přední developerské společnosti Samolet. Příčiny úmrtí policie nezveřejnila.

Další záhadné úmrtí v Rusku. Po pádu z okna zemřel viceprezident firmy Transněfť

V červenci zase po pádu z okna zahynul viceprezident Transněftu Andrej Badalov. V lednu byl pro změnu v budově ruského ministerstva obrany v Moskvě nalezen mrtvý důstojník kontrarozvědky FSB Vladimir Feščenko.

Solnečnoje

Solnečnoje

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Šéfa těžební společnosti našli u Kaliningradu mrtvého, měl sťatou hlavu

Ruská policie se zabývá smrtí podnikatele Alexeje Sinicina, jehož tělo bez hlavy bylo v pondělí nalezeno nedaleko Kaliningradu. Sinicin působil jako šéf těžební společnosti. Stal se v pořadí už...

9. září 2025  20:54

ČT láká Babiše na Augustovou, ten ale do debat nedorazí. S Fialou se utká jinde

Superdebatu i duel kandidátů na příštího premiéra za hnutí ANO a koalici SPOLU plánuje odvysílat před volbami do Sněmovny i Česká televize. Ani v jednom z jejích pořadů ale nejspíš nebude šéf ANO...

9. září 2025  20:50

Bayrou podal demisi, Macron jmenoval pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře

Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal dnes odpoledne ministerský předseda v Elysejském paláci prezidentu Emmanuelu Macronovi svou demisi,...

9. září 2025  15:11,  aktualizováno  20:41

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Podle některých médií při úderu zemřel šéf politického křídla Hamásu a...

9. září 2025  15:33,  aktualizováno  20:25

Ukrajina zažívá nový exodus z východu. Jenže uprchlíky už není kam dávat

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Kdykoliv Rusové na východě Ukrajiny postoupí, mají evakuační týmy plné ruce práce. Tranzitní centrum v Pavlohradu bylo v srpnu tak přeplněné, že uprchlíci museli spát na parkovišti. Vyčerpaní...

9. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO uvedlo hospodářský plán

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

9. září 2025  19:55

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Přímý přenos

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  19:39

V Nepálu hořel parlament, politiky evakuovaly helikoptéry. Premiéra smetl zákaz sítí

Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu. Na snímcích z místa byly vidět davy v okolí parlamentu a budova prakticky celá zahalená kouřem. V plamenech se ocitla také budova...

9. září 2025  11:57,  aktualizováno  19:07

Thajský expremiér a miliardář byl soudem shledán vinným. Čeká ho rok za mřížemi

Thajský nejvyšší soud v úterý poslal expremiéra a miliardáře Tchaksina Šinavatru na rok do vězení kvůli obviněním z korupce a zneužití moci. Informovala agentura AP. Podle agentury Reuters jde o...

9. září 2025  19:04

Jako první rozdáváme všechny nové telefony iPhone 17. Vstupte do iDNES Premium

Čtyři nové modely iPhonu 17 a čtyři samostatné soutěže. Předplatitelé iDNES Premium mají šanci získat zbrusu nové telefony Apple v hodnotě desítek tisíc korun. A to vše v rámci speciální nabídky, kdy...

9. září 2025

Tvůrci mají další prostor, The Mag spouští platformu Komunita

The Mag spouští digitální platformu Komunita. Mezi prvními, kteří publikují svůj obsah na této platformě, jsou Mikýř, Ondřej Novotný, Majk Spirit, Lišák, David Luu, Willy Cao nebo také Vladimír...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.