Šéfa těžební společnosti našli u Kaliningradu mrtvého, měl sťatou hlavu

Bezhlavé tělo, které leželo pod mostem ve vesnici Solnečnoje, k sobě mělo podle úřadu připevněné vlečné lano. „Probíhá předběžné vyšetřování, které má objasnit všechny okolnosti incidentu,“ uvedly úřady.
Sinicin od října 2022 vedl společnost K-Potash Service, jež se zabývá těžbou draselno-hořečnaté soli. Firma je podle webu Meduza registrována v obci Nivenskoje a jejími zakladateli jsou nizozemská společnost Vyrex BV a kyperská společnost Openlane LTD.
Portál RBC Kaliningrad uvádí, že loni v dubnu investor z Nizozemska odložil spuštění potašového dolu v Nivenskoje do příštího desetiletí. Důl měl sice zahájit provoz už v roce 2021, jeho spuštění ale zbrzdily protesty místních obyvatel, po nichž firma musela posunout termíny a přesunout výrobní základnu o 930 metrů dál od obytných budov.
Investor se několikrát soudil s kontrolním úřadem Rospryrodnadzor. V jednom z rozhodnutí bylo uvedeno, že podle podmínek licence musí společnost do 1. května 2023 vypracovat technický projekt pro rozvoj ložisek a jejich provoz musí být uveden do provozu nejpozději do 1. listopadu 2032. Podle regionálních úřadů investor k tomuto datu nyní cílí.
Od února 2022 zemřelo za podezřelých okolností v Rusku i v zahraničí nejméně 19 vrcholových manažerů a podnikatelů, z nichž mnozí měli vazby na ruské ropné a plynárenské giganty, včetně firem Lukoil, Gazprom, Novatek nebo Transněfť.
V srpnu zemřeli Dmitrij Osipov, předseda představenstva společnosti Uralkali, jednoho z největších ruských producentů uhličitanu draselného, a Michail Kenin, zakladatel a majoritní akcionář přední developerské společnosti Samolet. Příčiny úmrtí policie nezveřejnila.
V červenci zase po pádu z okna zahynul viceprezident Transněftu Andrej Badalov. V lednu byl pro změnu v budově ruského ministerstva obrany v Moskvě nalezen mrtvý důstojník kontrarozvědky FSB Vladimir Feščenko.
