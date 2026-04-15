Muskův otec hodlá přesídlit bělošské farmáře z JAR do Ruska. Tvrdí, že čelí násilí

Otec amerického miliardáře Elona Muska pracuje na tom, aby desítky rodin bělošských zemědělců z Jihoafrické republiky získaly status uprchlíka v Rusku. Plány jihoafrického podnikatele Errola Muska jsou podobné politice vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Errol Musk v Moskvě (7. června 2025) | foto: east2west news / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

Elon Musk mává davu během 56. výročního zasedání Světového ekonomického fóra...
Demonstrace jihoafrických Afrikánců na podporu svých práv a amerického...
Do USA přicestovalo 59 uprchlíků z Jihoafrické republiky. (12. května 2025)
Trump tvrdí, že Afrikánci, potomci převážně nizozemských, francouzských a německých osadníků ze 17. století, jsou v JAR vystaveni rasové diskriminaci a pronásledování. Jihoafrická vláda toto nařčení opakovaně odmítla. Spojené státy od loňského října poskytly azyl skoro 4500 Afrikáncům.

Errol Musk v rozhovoru se serverem Gubernia-33 svůj projekt odůvodňoval tím, že Afrikánci jsou ve vlasti terčem násilníků.

Zabíjíte bělochy, řekl Trump a předložil falešné důkazy. Prezident JAR zachoval klid

Gubernátor Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev minulý týden řekl, že s Muskem o jeho plánech mluvil.

„Diskutovali jsme o zemědělství a možnosti přesídlení 50 rodin nizozemského původu z Jihoafrické republiky,“ uvedl Avdějev. Vladimirská oblast leží na východ od Moskvy.

Errol Musk o větších podrobnostech svého plánu nechtěl mluvit. Často navštěvuje Rusko, například v neděli se v Moskvě účastnil velikonoční pravoslavné mši, na které byl i šéf Kremlu Vladimir Putin.

Agentura AFP píše, že informace o tom, že Afrikánci odcházejí do Ruska, jsou k dispozici nejpozději od roku 2018, ale nové je to, že se do přesidlování snaží zapojit Errol Musk.

Muskova AI se zbláznila, halucinovala o genocidě bělochů v JAR. Kvůli instrukcím?

Otce nejbohatšího člověka planety označuje za kontroverzní osobnost. Například koncem loňského roku Errol Musk odmítl, že by za apartheidu v Jihoafrické republice panoval rasismus. Šlo přitom o systém tvrdé segregace, v němž byla černošské většině upírána základní práva.

Jihoafrická republika udržuje s Ruskem úzké vztahy, které sahají právě až do období boje proti apartheidu. Tehdejší Sovětský svaz podporoval Africký národní kongres a jeho vojenské křídlo.

Podpora ruských úřadů při přesidlování afrikánských rodin by mohla mezi JAR a Ruskem vyvolat napětí. Pretoria přitom Moskvu málokdy kritizuje.

Letos v únoru jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa „z celého srdce“ děkoval Putinovi, který dal najevo, že se postará o návrat jihoafrických mužů, kteří se nechali nalákat do války na Ukrajině po boku Rusů. Od té doby se jich vrátilo 15, píše AFP.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Od ruské ropy se odstřihnout nelze, tvrdí Magyar. Orbán nás dovedl k bankrotu, řekl

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Budoucí maďarská vláda strany Tisza rozšíří zdroje zásobování ropou, kvůli poloze země se ale zcela nemůže odpoutat od dodávek ropy z Ruska, řekl vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný...

15. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:11

Zlo dnes prosakuje čím dál silněji, přemítá kytarový virtuos Michal Pavlíček

Premium
Kytarista Michal Pavlíček

Kytarista a skladatel Michal Pavlíček nedávno oslavil 70. narozeniny, odehrál dva koncerty v O2 universu a vydal nové řadové album Na obzoru. Zčásti instrumentální, zčásti zpívané, což jsou, jak sám...

15. dubna 2026

Porušení práv? Macinka vydal „zakázaný“ rozhovor s Pavlem, armáda se distancuje

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila armáda. O zveřejnění se dohadovala s...

15. dubna 2026  9:51

Trestné má být úmyslné neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci budou projednávat novelu trestního zákoníku ohledně trestného činu neplacení výživného. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno  9:45

Statisíce migrantů mohou ve Španělsku požádat o amnestii. Nutnost, říká Sánchez

Migranti čekají na vylodění z plavidla španělské pobřežní stráže v přístavu na...

Španělská vláda v úterý dokončila pravidla k dříve oznámené amnestii pro migranty bez povolení k pobytu. Změna umožní statisícům lidí, kteří v zemi žijí a pracují, požádat o legální status. Premiér...

15. dubna 2026  9:43

Podpora Izraele má hranice, u Grónska se váhalo, řekl Pavel v „zakázaném“ rozhovoru

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...

Prezident Petr Pavel vyjádřil solidaritu s Izraelem, upozornil na bezpečnostní situaci na Ukrajině a kritizoval český přístup k otázce Grónska. Mluvil o tom v rozhovoru pro Armádu České republiky,...

15. dubna 2026  9:27

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

15. dubna 2026  9:10

Porážka Orbána mě netrápí, Magyar je dobrý člověk, prohlásil Trump

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Americký prezident Donald Trump řekl, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním...

15. dubna 2026  9:05

Přišli o firmu, teď dluží 300 milionů. Soudy s překupníky trvají třicet let

Premium
Hnidákovi. Příběh rodiny, která vybudovala úspěšnou firmu a místo, aby ji...

Manželům Věře a Jiřímu Hnidákovým je dvaasedmdesát a čtyřiašedesát let. Už téměř polovinu svého života se soudí a teď jim hrozí, že přijdou o dům, ve kterém bydlí. Dostali se totiž do kolotoče...

15. dubna 2026

Pro důstojný život v Česku je potřeba mzda téměř padesát tisíc, spočítali experti

Peníze. (Ilustrační foto)

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek k pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volného času i menšího spoření, činila loni v Česku 48 336 korun hrubého. Meziročně se zvedla o zhruba 2500...

15. dubna 2026  8:46

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska, rypadlo odstranilo nestabilní část střechy

Hasiči na Žižkově pokračují v dohašování ubytovny, likvidují skrytá ohniska ve...

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově pokračují hasiči i ve středu v dohašovacích pracích. Na místě likvidují skrytá ohniska v konstrukci střechy, která se částečně propadla. Během...

15. dubna 2026  8:25

