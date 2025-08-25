Putin mi zařídil léčbu v Německu. Žeňa ho nechtěl svrhnout, líčí Prigožinova matka

  16:48
Dva roky poté, co zemřel zakladatel ruské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, se jeho matka Violetta svěřila tisku s detaily z jeho života. Šéf žoldnéřů, kteří bojovali i ve válce na Ukrajině, byl prý zlatý člověk. Miloval své děti, staral se o umírající babičku i všechny ostatní. A skvělý vztah měl podle ní i s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Odmítla tak, že by ho chtěl během své první a poslední vzpoury svrhnout.
Šéf žoldácké Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin na videu z Afriky (21. srpna...

Šéf žoldácké Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin na videu z Afriky (21. srpna 2023) | foto: AP

Matka bývalého vůdce Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina Violetta Prigožinová...
Ruský prezident Vladimir Putin při pracovní večeři s americkým prezidentem...
Trosky ruského letadla, na jehož palubě byl údajně i šéf žoldnéřské skupiny...
Vůdce wagnerovců Jevgenij Prigožin podnítil vzpouru proti ruským vojenským...
„Rozhodně neměl v úmyslu svrhnout Putina, to je zcela jisté. Chtěl se dostat k velitelům armády. Myslel si, že přijde za Vladimirem Vladimirovičem a poví mu, co se děje na frontě. Dodnes sbíráme pomoc pro vojáky. Chtěl promluvit, protože ať říkal cokoliv, nikdo ho neposlouchal,“ vrací se Violetta Prigožinová k synově tažení na Moskvu z června 2023, kdy šéf wagnerovců se svými lidmi ovládl Rostov na Donu.

Krátce nato – 23. srpna téhož roku – Prigožin zemřel za nevyjasněných okolností při pádu letadla v Tverské oblasti. Matka jej podle svých slov viděla naposledy 15. srpna. „Říkal jen, že nemohl střílet na mladé kluky. Samozřejmě všechno tušil,“ popisuje po dvou letech s tím, že vyšetřování nehody údajně stále probíhá. „Já i Žeňa máme k Vladimíru Vladimiroviči velmi dobrý vztah,“ zdůrazňuje v obsáhlém rozhovoru pro Fontanku.

Za Prigožinovu smrt Moskva nemůže, Západ lže, prohlásil mluvčí Kremlu

Sama prý ruskému vládci vděčí za to, že je ještě naživu. „Kdyby nebylo jeho, už bych tu nebyla. Byla jsem v těžké situaci, potřebovala jsem operaci a naši lékaři řekli, že mi nemohou pomoci. Už jsem byla skoro na onom světě. Tehdy Žeňa zavolal Vladimiru Vladimiroviči. Ten mu odpověděl: ‚Matka je svatá.‘ Dali nám vrtulník a mě urgentně odvezli do Hamburku,“ uvádí a později si postěžuje, že kvůli protiruským sankcím už do Německa nemůže.

„Na konzulátu se ptají ostatních zemí Evropské unie, zda nemají námitky, a Francie odpověděla Němcům, že paní Prigožinová představuje nebezpečí pro jejich stát. Francie mě prostě zapomněla vyškrtnout ze svých seznamů – taková je byrokracie,“ míní. O válce na Ukrajině, kterou její vlast před třemi lety rozpoutala a na které se podílel i její syn, v rozhovoru nepadne žádná přímá zmínka.

Pouze v souvislosti s podmínkami ruských vojáků nebo bitvou o ukrajinské město Bachmut, kde válčili Prigožinovi žoldnéři a on sám si na místě stěžoval na ruské armádní velení. Mimo jiné jeho členy nařkl, že tam nechávají umírat své muže jen proto, aby mohli tloustnout ve svých kancelářích. Stěžoval si také na nedostatek munice.

O jeho pochodu na Moskvu se prý matka dozvěděla předem, protože se synem často mluvila. Věděla, jak ho situace štve. „Řekla jsem mu: ‚Žeňo, podpoří tě jen na internetu. Nikdo s tebou nepůjde. Teď už nejsou takoví lidé. Nikdo nevyjde na náměstí.‘ A on odpověděl: ‚Ne, podpoří mě.‘“

Říká, že syn celý život směřoval k jistému cíli. „To, že nechtěl být prezidentem, je naprosto jisté. Velmi fandil své zemi. Ještě deset let před tím psal, že děti úředníků by měly studovat v Rusku, že v zahraničních bankách by neměly být žádné naše peníze, ani u podnikatelů. Velmi fandil Rusku, chtěl, aby byla tato země velká. A tak vychoval všechny své děti. Všichni se bojíme o svou zemi,“ říká.

Střípky z Prigožinovy ložnice. Držel si harém a panny mu „prodlužovaly mládí“

Proč měl před sebou cíl, vysvětlila, když mluvila o synově dětství. Prigožinův otec zemřel v pětatřiceti letech na srdeční vadu. Malému Jevgeniji bylo v té době devět let. „Žeňa si dobře pamatoval svého otce a miloval ho. Mnozí, kteří s ním pracovali, znají výraz: ‚Kdy to má být hotové?‘ – ‚Včera.‘ To je i můj výraz, tak jsem mu odpovídala, protože slíbil tátovi, že mu přinese tužky, a nepřinesl je. Druhý den táta zemřel. A ten pocit, že to nestihl, ho provázel celý život. Proto spěchal žít,“ líčí.

„Byl náročný i na své spolupracovníky, ale nikdo se na něj nezlobil. Byla to politika cukru a biče. Uměl být tvrdý, ale když se někomu něco stalo, udělal pro něj všechno. Jeho zaměstnanci se léčili v nejlepších klinikách, pokud to bylo nutné. Všichni – dokonce i řidiči. Finančně pomáhal každému, kdo se na něj obrátil,“ tvrdí s tím, že udělal víc dobrých skutků než podnikatelé, kteří se veřejně chlubí svou charitativní činností.

„Říkala jsem mu, aby nemluvil sprostě“

Matka zakladatele Wagnerovy skupiny, která proslula svou brutalitou na Ukrajině i jiných bojištích, tak vykresluje syna ve výrazně jiném světle, než jaká byla jeho veřejná image. Popisuje jeho vztah s otčímem, studium mezi olympijskými sportovci, začátky podnikání v pohostinství v devadesátkovém Rusku i podmínky, ve kterých předtím celá její rodina žila. Ona začínala jako zdravotní sestra, její muž jako filolog.

„Táta byl voják, rozvedl se s mámou hned po válce a prakticky neplatil alimenty. Když jsme přijeli z Jaroslavle, náš byt byl obsazený. A tak jsme dlouho bydleli v kůlně. Pak nám dali dva pokoje v dřevěném domě, poté tři. Nebyla tam voda, a když jsme v zimě něco nalili, zmrzlo to kvůli chladu. Bydlela s námi ještě moje máma, babička a děda. Do takových podmínek jsme přivezli Žeňu,“ vzpomíná Ruska.

Prigožin měl v sídle aligátora, zbrojnici i paruky. FSB „unikly“ fotografie

V obsáhlém interview jej opakovaně vychvaluje, včetně toho, jak coby jediný podnikatel devadesátých let „nekradl, ale všechno si vydělal“. Líčí historku, jak údajně sám omýval svou babičku poté, co utrpěla mrtvici. „Když říkají, že je krutý, mluví o krvi a tak dále, já tomu oponuji: o babičku se staral právě takto,“ tvrdí s tím, že se také s láskou věnoval svým dětem.

Ve vězení, kam jej v mládí poslali na třináct let kvůli krádežím, se prý naučil anglicky, získal si respekt u spoluvězňů i dozorců a analyzoval román Vojna a mír. Historky o sexuálním násilí a další zvěsti o jeho pobytu za mřížemi prý nejsou pravda. Mezi ostatními trestanci se jen naučil vulgarity, tvrdí Prigožinová, jež to synovi podle svých slov vyčítala.

Fakt, že přežila vlastní dítě, jí prý pomáhá překonat myšlenka, že může pracovat. Prigožinové je šestaosmdesát let a momentálně otevírá výstavy svých obrazů. „Když pracuji, vždy přemýšlím, co by řekl Žeňa. A když si uvědomím, že by mi teď řekl, že jsem šikovná, že je na mě pyšný (tak to říkal), je mi lépe,“ dodává. A na konspirační teorie, že Prigožin ve skutečnosti nezemřel, odpovídá: „Také bychom byli rádi. Ale bohužel. Vnukovi odebrali DNA...“

24. srpna 2023
