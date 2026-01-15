Rusko je vážně znepokojeno vysláním spojeneckých jednotek do Grónska

Vyslání svých vojáků na cvičení do Grónska, rozlehlého a strategicky významného ostrova, který je poloautonomní součástí Dánska, oznámilo ve středu několik evropských států, včetně severských zemí, Francie nebo Německa.
Evropští vojáci se v Grónsku mají v rámci cvičení Arctic Endurance naučit, jak lépe pracovat v arktických podmínkách.
Větší angažovanost evropských států NATO je reakcí na opakovaná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o významu ostrova pro americkou národní bezpečnost. Trump tím zdůvodňuje své přání Grónsko získat pod přímou kontrolu USA; jinak by se o to prý mohli pokusit Rusové nebo Číňané.
Ruská diplomacie vyjádřila kvůli nasazení dalších vojáků NATO v Grónsku „vážné znepokojení“.
„Místo konstruktivní spolupráce v rámci stávajících institucí, zejména Arktické rady, si NATO zvolilo cestu urychlení militarizace severu a posiluje tam svou vojenskou přítomnost pod vykonstruovanou záminkou rostoucí hrozby ze strany Moskvy a Pekingu,“ odsoudilo prohlášení počínání evropských zemí ruské velvyslanectví v Bruselu, kde sídlí ústředí NATO.
Středeční setkání amerických, dánských a grónských představitelů ve Washingtonu vyústilo podle dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena v konstatování „zásadní neshody“ o budoucnosti ostrova, jehož vláda dává jasně najevo, že místní obyvatelé nemají zájem být součástí Spojených států.
Francie, Švédsko, Německo a Norsko ve středu oznámily, že na ostrov vyšlou vojenský personál pro průzkumnou misi, která je podle zdroje z francouzského ministerstva ozbrojených sil součástí dánského cvičení.