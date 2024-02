Rusům utekla doktrína o atomovkách. Odpálí je dřív, než si Západ myslel

Ruské námořnictvo by nasadilo taktické jaderné zbraně daleko dříve, než se dosud myslelo a než Kreml veřejně přiznával. Vyplývá to z úniku tajných vojenských dokumentů, ke kterým se dostali novináři deníku The Financial Times.