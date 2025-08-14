Expert na nerozšiřování jaderných zbraní Jeffrey Lewis z kalifornského Middlebury Institute of International Studies a odborník na hodnocení síly balistických raket skrze satelitní snímky Decker Eveleth z výzkumné a analytické organizace CNA dospěli k závěrům na základě studia snímků pořízených v posledních týdnech satelitní společností Planet Labs.
Akademici se nezávisle na sobě shodli, že fotografie ukazují rozsáhlou aktivitu na testovacím místě Pankovo na souostroví Nová země v Barentsově moři, včetně nárůstu personálu a zvýšení množství vybavení, lodí a letadel souvisejících s dřívějšími testy rakety 9M730 Burevestnik přezdávané „létající Černobyl“.
Plnou parou vpřed
„Vidíme zvýšenou aktivitu na testovacím místě, jednak transport obrovského množství zásob na podporu operací, a jednak pohyb v místě, kde se rakety skutečně odpalují,“ řekl Lewis. „Jde to plnou parou vpřed,“ dodal o tempu příprav na testy.
Eveleth a Lewis uvedli, že snímky Planet Labs ukazují hromady přepravních kontejnerů, vybavení a personálu, které dorazily od konce července. Eveleth si koncem července všiml, jak se kryt chránící odpalovací zařízení Burevestnik před povětrnostními vlivy posouvá sem a tam, což označil za „velmi jasný důkaz“ plánů na test.
Lewis uvedl, že dvě letadla vybavená pro sběr testovacích dat byla od poloviny července zaparkována na vojenském letišti Rogačovo na souostroví. Snímky, které poskytl agentuře Reuters, ukazují dvě velká letadla s radarovými kopulemi ve tvaru talíře. Poznamenal, že na místě bylo přítomno nejméně pět lodí souvisejících s předchozími testy.
Oba experti uvedli, že snímky od července z Pankova začali zkoumat poté, co Rusko 6. srpna zveřejnilo oznámení pro námořníky, aby se zdržovali mimo tuto oblast.
Západní bezpečnostní zdroj, který požádal o zachování anonymity, potvrdil, že Rusko připravuje test Burevestniku.
Lewis uvedl, že test by se mohl uskutečnit tento týden, což zvyšuje možnost, že by mohl zastínit summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce. Bílý dům se k možnosti testu Burevestniku nevyjádřil.
Pentagon, CIA a ruské ministerstvo obrany se k věci odmítly vyjádřit. Putin v minulosti uvedl, že tato zbraň, kterou NATO nazývá SSC-X-9 Skyfall, je „neporazitelná“ pro současné i budoucí protiraketové obrany, má téměř neomezený dolet a nepředvídatelnou trajektorii letu.
Mnoho odborníků však tvrdí, že není jasné, zda raketa dokáže obcházet obranné systémy, jestli Moskvě přinese něco nového, a jestli nebude během letu vyzařovat radiaci. Podle advokátní skupiny Nuclear Threat Initiative má Burevestnik špatné výsledky testů, přičemž ze 13 známých byly pouze dva částečně úspěšné.
