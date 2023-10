Rusko ruší ratifikaci smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní. Kvůli USA, hájí se

Informovala o tom agentura Interfax.

USA smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly. Kyjev krok Moskvy odsoudil, šéf Organizace pro kontrolu úplného zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) Robert Floyd podle agentury Reuters rozhodnutí Dumy označil za velké zklamání a „hluboce politováníhodný“ krok.

Pro schválení návrhu zákona dnes hlasovalo 412 z celkových 450 poslanců, nikdo se nezdržel ani nebyl proti. Prvním čtením prošel návrh stejným poměrem hlasů v úterý. O tom, že by se Rusko mohlo účasti na CTBT vzdát, hovořil začátkem tohoto měsíce prezident Vladimir Putin. Po jeho očekávaném podpisu vstoupí norma v platnost.

I když Rusko míří k odvolání své ratifikace, zatím podle Reuters hodlá zůstat signatářem smlouvy a má nadále dodávat data do příslušného globálního monitorovacího systému. Volodin ovšem v úterý uvedl, že Moskva by mohla od úmluvy odstoupit úplně.

Ruští představitelé tvrdí, že zrušením ratifikace smlouvy se Rusko přizpůsobuje postoji USA a k jaderné zkoušce by se země uchýlila jen tehdy, pokud by tak učinily Spojené státy. Zároveň někteří ruští bezpečnostní experti a politici prohlásili, že Rusko by mělo jadernou bombu otestovat jako varování Západu, uvedl dříve Reuters.

Zatímco Sovětský svaz provedl poslední jaderný test v roce 1990 a USA o dva roky později, postsovětské Rusko se k jadernému testu dosud neuchýlilo. Do roku 1996, kdy CTBT spatřila světlo světa, různé země provedly přes 2000 jaderných testů, z nich více než 1000 USA a přes 700 SSSR.

Jaderné vydírání, kritizovala Ukrajina

„Svět je svědkem dalšího provokativního kroku agresorského státu, jehož cílem je posílit jaderné vydírání,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí na svém webu a mezinárodní společenství vyzvalo, aby na „provokace“ Moskvy náležitě reagovalo.

Kyjev obvinil Moskvu, že už „vyvolala nebezpečnou nerovnováhu v globální architektuře jaderného odzbrojení a nešíření jaderných zbraní“ letošním pozastavením své účasti na smlouvě Nový START a rozhodnutím rozmístit ruské taktické jaderné zbraně v Bělorusku. Rusko podle Ukrajiny ohrožuje mezinárodní bezpečnost a stabilitu.