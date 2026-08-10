Ruský nejvyšší soud vyloučil protiválečnou stranu Jabloko z účasti na volbách

„Žalobě strany Rodina se vyhovuje v plném rozsahu,“ uvedl soud podle státní tiskové agentury TASS, která upozornila, že proti verdiktu se lze odvolat do pěti dnů. „Budeme se odvolávat,“ prohlásil právník strany Gadži Alijev.
Rodina obviňovala Jabloko, že jsou to zrádci. Protiválečný postoj strany interpretovala jako výzvy k narušení územní celistvosti Ruska. Tvrdila, že Ukrajinci okupují ruské území, a výzvami k míru tedy Jabloko chce, aby se ho Rusko vzdalo. Rusko neoprávněně okupuje část Ukrajiny, kterou označuje za vlastní.
Za extremistický Rodina též označila postoj žalované strany k LGBT komunitě. Jabloko se staví proti státním represím vůči této skupině.
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Ústřední volební komise se postavila za obvinění, že Jabloko porušuje autorská práva. Rodina též tvrdila, že strana bez souhlasu použila umělou inteligenci ChatGPT či citovala bez svolení slova „Ať jenom není válka“ ze sovětských písní „Ať vždycky svítí slunce“ a „Ať jenom není válka“. Argumentovala také tím, že strana nesměla použít záběry Hirošimy bez souhlasu někoho z americké armády.
Rodina též prohlásila, že uskupení dostalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů.
Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov během slyšení uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ popsal jako protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů. „Občané mají různé názory a různé strany je musí vyjadřovat,“ oponoval obvinění Rybakov.
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V neobvyklém projevu vzdoru se dnes před soudní budovou shromáždilo několik stovek - převážně mladých - příznivců strany, píše agentura Reuters. „Myslíme si, že je nezbytné ukázat, že je nás hodně, že jsme jednotní v naší podpoře této strany, protože všichni chceme mír,“ řekla jedna z protestujících, která se představila jako Jevgenija.
Více než čtyři roky po ruské invazi na Ukrajinu dnešní verdikt připomíná netoleranci ruských úřadů vůči protiválečným názorům a dále zužuje už tak omezený prostor pro disent v ruské politice, poznamenala agentura Reuters. Rusové nemají žádnou legální možnost protestovat proti konfliktu ani proti poměrům v zemi. „Vyloučení Jabloka z voleb znamená odmítnutí dialogu s lidmi, kteří kladou otázky, jež jsou úřadům nepříjemné,“ prohlásil Rybakov.
První parlamentní volby od ruského vpádu do sousední země se budou v Rusku konat od 18. do 20. září.
Žádost o vyloučení Jabloka z voleb následovala den poté, co vdova po opozičním vůdci Alexeji Navalném na sociálních sítích vyzvala voliče, aby v září hlasovali pro Jabloko, která je jedinou stranou vystupující proti válce.
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Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech minulého století, ale strana od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě (dolní komoře parlamentu).
Představitelé Jabloka prezentují nadcházející volby jako „referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce“. Strana má však jen velmi malou šanci získat parlamentní křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována, napsala už dříve agentura AFP.
Agentura Reuters píše, že verdikt přichází pro Kreml v politicky citlivém okamžiku, kdy se blíží volby a válka je stále více cítit v běžném životě Rusů, protože bránící se Ukrajina opakovaně zasahuje mimo jiné ruské rafinerie, čímž narušila dodávky pohonných hmot.
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Rozsah odporu ruské veřejnosti k válce je obtížné posoudit, ale podle nevládního střediska Levada v červenci podíl Rusů, kteří tvrdí, že válku podporují, klesl na 66 procent, což je nejméně od začátku ruské invaze, dodal Reuters.