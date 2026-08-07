O loajalitě Sergeje Mironova není pochyb. Vousatý lídr strany Spravedlivé Rusko se proslavil komickým pokusem o kandidaturu na prezidenta, během níž prohlašoval, že sám bude volit Vladimira Putina, ale stejně kandiduje, aby volby vypadaly férovější. Po začátku války zase pózoval s wagnerovským perlíkem (dar od Jevgenije Prigožina) a adoptoval ukrajinskou holčičku odvlečenou z Chersonu.
Naposledy se připomněl tuto středu, kdy vyzval k zákazu liberální strany Jabloko. Prý je plná vlastizrádců. „Do Státní dumy míří strana, která otevřeně vystupuje proti speciální vojenské operaci, slibuje uzavřít potupný mír a podporuje zahraniční agenty. A to v pátém roce války, kdy naši chlapci a civilisté umírají rukou zločinného kyjevského režimu!“ rozčílil se Mironov.