Mysleli jsme, že zemřeme, líčí útok davu v Machačkale cestující z Izraele

„Kde máte ty Židy?“ ječel na letištní personál rozzuřený dav, zatímco hledal lidi přilétající letadlem z Tel Avivu. Část výtržníků se prodrala až na ranvej, obklíčila letoun a skandovala protižidovská hesla či „Alláhu Akbar“. Bezpečnostním silám se nakonec podařilo dostat situaci pod kontrolu. Lety z Izraele na Severní Kavkaz jsou ale přesměrované do jiných měst.

„Na palubě bylo 45 cestujících, z toho patnáct Izraelců. Demonstranti zastavili autobus, který nás odvážel od letadla. Pár jich vstoupilo dovnitř a ptali se nás, jestli jsme muslimové, nebo židé. Bylo štěstí, že většina pasažérů mluvila rusky. Já to neumím, ale ostatní mi pomohli. Myslel jsem, že zemřeme,“ řekl izraelskému portálu Ynet šestadvacetiletý Šmuel z Jeruzaléma.

Podle něho demonstranti mávali palestinskými vlajkami a vykřikovali hesla na podporu hnutí Hamás, které 7. října v Izraeli zavraždilo 1 400 lidí.

„Začali jsme psát zprávy na rozloučenou“

„S rodinou jsme si koupili letenky do Moskvy s přestupem v Machačkale. Po příletu nás nahrnuli do autobusu. Původně s námi řidič mířil k letadlu do Moskvy, ale když jsme se rozjeli, dav se za námi rozběhl a pronásledoval nás. Ukazovali jsme mu přes okna ruské pasy, děti plakaly,“ popsala portálu Mediazona anonymně další pasažérka.

Podle ní výtržníci v jednu chvíli autobus obestoupili, házeli na něj kameny a rozbili sklo. „Nikde žádná policie, báli jsme se, napsala jsem partnerovi a přátelům, že je miluju, kdyby se mi něco stalo,“ dodala žena.

Autobus skupinu nakonec dovezl do letištní VIP budovy. Zdejší personál lidi rozdělil podle toho, do jakých měst v Rusku směřují. „Personál doufal, že ti, kteří jedou do Moskvy, budou moci nastoupit do letadla, zatímco ostatní počkají na své spoje, ale z toho rychle sešlo,“ uvedla cestující.

Pro skupinu nakonec přiletěla armádní helikoptéra, zavazadla museli cestující nechat na místě. „Zatímco nás skládali dovnitř, slyšeli jsme střelbu z automatických pušek, to už byla na místě policie a armáda. Pak s námi odletěli na vojenskou základnu nedaleko Machačkaly, tam nám sebrali telefony, dali nám polštáře, deky, jídlo a ubytovali nás,“ popsala žena.

Druhého dne lidé podle ní dostali zpět své telefony zalepené v obálkách, nastoupili do dvojice helikoptér a armáda je odvezla do města Miněralnyje Vody, odkud pokračovali do destinací.

Ruská policie v Machačkale zadržela na šedesát výtržníků. Zranění utrpělo dvacet lidí, včetně několika strážníků. Dagestánský gubernátor Sergej Melikov chování davu odsoudil. V republice, která leží na západním okraji Kaspického moře, žije zhruba 3,1 milionu lidí, převážně muslimů.

Rabín z dagestánského města Derbent Ovadia Isakov v reakci na incident uvedl, že budoucnost přibližně 300 až 400 židovských rodin v Dagestánu je nyní nejistá. Židé jsou v regionu přítomni už od předislámských dob.

Úřad izraelského premiéra uvedl, že Rusko musí proti podněcování k násilí vůči Židům a Izraelcům rozhodně zakročit.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí z rozdmýchání nepokojů obvinil západní a ukrajinské tajné služby. Ruským bezpečnostním složkám nařídil „přijmout přísná, včasná a jasná opatření na ochranu ruského právního státu“.