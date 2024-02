„Před Hamásem roztahují koberce.“ Velvyslankyně Izraele rozčílila Rusy

Halperinová podle Kommersantu nastoupila do čela izraelské diplomatické mise v Rusku letos v lednu. Do Moskvy přijela v době, kdy ozbrojené síly obou zemí vedou rozsáhlé válečné akce a vzájemné vztahy jsou vystaveny zkoušce, poznamenal ruský deník na úvod rozhovoru. Rusko podle něj kritizuje vojenskou operaci izraelské armády v Pásmu Gazy, zatímco Izrael kritizuje ruskou válku na Ukrajině.

Halperinová se v interview ptá, proč není na ruském seznamu teroristických organizací, které jsou v zemi zakázány, palestinské hnutí Hamás, které loni v říjnu na Izrael zaútočilo. „Je na něm i Muslimské bratrstvo. A Hamás je palestinská odnož Muslimského bratrstva,“ uvedla velvyslankyně, která zároveň vznesla otázku, proč Rusko „nevystupuje proti terorismu“.

„Ale ne, hamásovce v Moskvě přijímají, objímají a roztahují před nimi koberce. Tomu nemůžeme rozumět,“ prohlásila Halperinová. „V Rusku říkají, že tato jednání vedou proto, aby osvobodili rukojmí. Ale už jsou to čtyři měsíce, co jsou lidé drženi jako rukojmí, a stále nebyli propuštěni,“ dodala s odkazem na rukojmí odvlečená do Gazy Hamásem.

„Zvláštní rozhořčení vyvolává skutečnost, že izraelská velvyslankyně se nezdvořile vyjadřuje o úsilí, které Rusko vyvíjí v rámci kontaktů zaměřených na pomoc při řešení osudu rukojmích,“ uvedlo v reakci ruské ministerstvo zahraničí.

Delegace Hamásu jednala na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě ve druhé polovině ledna. Moskva tehdy podle agentury Reuters delegaci vyzvala k propuštění zbývajících rukojmí. Předtím zástupci hnutí Hamás, které USA či EU označují za teroristickou organizaci, přijeli do Moskvy jednat na konci loňského října.

Izraelská velvyslankyně rovněž uvedla, že nechápe ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova kvůli tomu, co v jeho případě označila za „bagatelizování“ významu holokaustu. Upozornila přitom, že den památky obětí holokaustu není oficiálně v ruském státním kalendáři.

Ruská diplomacie i na tato prohlášení reagovala podrážděně, zmínka o ruském státním kalendáři podle ní „hraničí se zasahováním do vnitřních záležitostí.“ Ruský resort zahraničí označil výroky velvyslankyně za krajně nepodařený začátek diplomatické mise.