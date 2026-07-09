Řím kvůli špionáži vyhostí přidělence na ruské ambasádě, Kreml slíbil odvetu

„Moskva nadále využívá hybridní válku k útokům na Západ a Itálii,“ uvedl italský ministr zahraničí Antonio Tajani, který působení vyhoštěných ruských diplomatů označil za „závažné a nepřijatelné vměšování“ do záležitostí italských institucí a národní bezpečnosti. Ruské ministerstvo zahraničí již oznámilo, že na vyhoštění bude reagovat.
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Podle médií dva zatčení Italové předali Rusku informace o italsko-francouzském systému protivzdušné obrany SAMP/T a střelách Aster, které měly být letos předány Ukrajině k testování. Rusové se také snažili získat informace týkající se mise NATO v Bulharsku a italské společnosti Avio, která mimo jiné vyrábí motory pro drony.
Římská policie sdělila, že jeden ze zatčených, 59letý muž, byl placen ruskou stranou a předal jí informace od šesti zdrojů, včetně čtyř vojáků, jejichž služební zařazení bylo na úrovni přísně tajné.
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Deník Corriere della Sera uvedl, že tento muž prozradil ruské straně totožnost několika členů italské kontrarozvědky, jejichž úkolem bylo monitorovat ruské aktivity. Podle listu La Stampa muž ruské straně za 12 let spolupráce poskytl „tisíce“ informací.
V roce 2024 soud uložil trest 29 let vězení důstojníku italského námořnictva za prodej tajných vojenských informací ruskému velvyslanectví v Římě.